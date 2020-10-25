盤中零股交易26日上路　小資族也買得起台積電

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盤中零股交易26日上路　小資族也買得起台積電

中央社

calendar_today2020-10-25 18:29:20

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲今日開放盤中零股交易，小資族想當台積電股東不是夢。（圖／NOWnews資料照片）
（中央社記者潘智義台北25日電）盤中零股交易制度將自26日實施，小資族躍躍欲試。財力雄厚的法人或大戶進出台股可以做資產配置，但專家表示，透過盤中零股交易，小資族不但可以存股理財，花小錢一樣可以做好資產配置，分散風險。
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兆豐國際投顧協理黃國偉表示，一般想到零股交易就會想到買高價股大立光、台積電。小資族若買不起一張新台幣300多萬元的大立光，可以一次只買1股只要3000多元，或花3萬多元買10股，積少成多，就是「存股」的概念。
黃國偉說，除了存股之外，盤中零股交易也可比照整股的操作模式，分批承接、分散風險，更可建立投資組合。

他分析，依不同股價分批買進，可以分散風險；但若要建立投資組合，買進大立光、台積電、台塑、中華電、中鋼各產業龍頭股，就需要龐大的資金才能做到。不過，缺乏財力的小資族透過盤中零股交易，一樣可以像法人建立自己專屬的投資組合。

台灣證券交易所主管表示，常有投資人說錢存在銀行賺利息，不如買金控股、銀行股當股東，每年配息的錢比利息收入還高。例如以兆豐金今年股東會前公告每股配息1.394元水準，搭配兆豐金23日的股價收在27.75元來看，花27.75元買1股兆豐金，可能1年不到就配息1.394元，但兆豐金旗下兆豐銀行1年期固定利率0.765%，把27.75元放在兆豐銀行1年才拿到0.210375元。

他指出，若換成銀行零存整付的概念，小資族每個月存一筆錢，積少成多，到一定期間才領出存款，這樣的概念也可引用到買零股。

另外，他也分析，很多投資人選擇的存股標的如電信業的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等，具長期穩定配息及高股息題材。以中華電信為例，今年股東會公告現金股利每股4.226元，搭配23日的收盤價107.5元，以盤中零股交易分批在股價拉回時承接，100股約投資1萬750元，即可配息達422.6元。

依證交所規劃，盤中零股交易將在10月26日上路，交易單位為1股至999股，交易時段為上午9時至下午1時30分，與整股的普通交易時間相同；但盤中零股交易自上午9時10分起第一次撮合，進而每3分鐘採集合競價撮合一次，與整股交易的逐筆撮合做法不同。

相較於盤後零股交易僅於下午2時30分採一次集合競價撮合成交，盤中零股交易每3分鐘撮合一次，成交機率及次數明顯提升，小資族不必擔心流動性的問題，一樣可以用小錢分散布局，發揮理財存股效果。
根據證交所網站資料加總統計，今年初以來至10月23日，每天只撮合一次的盤後零股交易金額約443.7億元。近一週盤後零股交易以電子股交投最為熱絡，其中以聯電特別受到青睞，近一週成交616230股，其他電子股包括鴻海、台積電、大立光、國巨等也是盤後零股交易熱門標的；26日起實施盤中零股交易，成交量可望進一步擴張，滿足市場需求。（編輯：張良知、楊凱翔）1091025
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