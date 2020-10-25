王世堅說有人狐假虎威 記者直問蘇貞昌：是不是你
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-25 13:52:29
中天換照案周一將舉行審查會，台北市議員王世堅日前表示，其實在黨內有人狐假虎威，蘇貞昌25日參加一項公開活動時，有記者直接詢問，王世堅說的「是不是你？」，不過，蘇貞昌並未正面回應，只是強調NCC獨立運作，只有專業審查，沒有政治審查。
蘇貞昌25日出席新北市三峽區農會「榮耀三峽．農會雙甲子慶典」開幕式，在受訪時記者直接發問，王世堅說的黨內有人狐假虎威，「外界認為是不是院長你？」，記者還發問，NCC的裁罰好幾次被認為說是兩套標準，好像對綠媒比較輕放，而且同樣的情況，最後是只要發函改進，詢問蘇貞昌怎麼看NCC這樣的裁罰標準？蘇貞昌表示，NCC是獨立機關，委員也都學有專精，經過立法院通過同意任命，而且NCC是獨立運作，中天的執照到期，是不是准他換照，是由NCC依據職權獨立運作審查，只有專業審查，沒有政治審查。蘇貞昌說，過去在馬政府時代，對於中天開罰是最高的，甚至上次到期的時候，也是附條件給他留校察看，蘇貞昌強調，不必給NCC施加莫須有的壓力或批評，這樣才是尊重獨立機構的職權行使，不要以各種方式想要影響NCC的獨立運作，「行政院尊重獨立機關獨立運作，我們不會介入」。