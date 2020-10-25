等了40年才報復？名導揭開「神父性侵」醜聞！

極具阿莫多瓦導演自傳色彩的爭議之作《壞教慾》，對教會提出了尖銳批判，從運用權勢逼迫處於弱勢的小男孩發生性行為，到利用職權迫使不夠聽話的男孩離開校園，導致兩個男童身心靈都留下終身難以撫平的傷痕。

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對此阿莫多瓦表示，自己並非要以神父的角色和醜聞來攻擊教會，「這個問題背後的根本，並不僅止於神父自身品格，還包含了神父的人道問題，如果他們不需要遵守教條禁慾，也許就不會有那麼多權力濫用性暴力發生了。」阿莫多瓦更直言：「我拍《壞教慾》這部電影，不是要和那些沒有好好教育我的神職人員算舊帳，如果我真的要報復，就不會等上40年了，我對教會毫不感興趣，所以我們連敵人也稱不上。」

片中男主角找來金球獎最佳男主角蓋爾賈西亞貝納演出，他一人分飾3個身分，從女裝到激情男男床戲，通通親自上陣。阿莫多瓦表示，蓋爾所飾演的「天使」（約翰）是個相當魅惑人心的角色，「我們發現他不管是扮演男孩還是女孩，都非常有吸引力，他強烈的魅力讓身邊每個人都漸漸為他著迷！」同時，這個角色對蓋爾而言也堪稱一大挑戰，除了克服生理上的外觀，穿上束腰、迷你裙、網襪，就連口音也下足苦心，雖然同樣是說西班牙語，卻要努力改掉本來的墨西哥腔，說出道地的馬德里西語。

▲▼蓋爾賈西亞貝納（左）一人分飾3個身分。（圖／天馬行空）

《壞教慾》講述伊納修與安利奎，是馬德里一所教會學校同學，懵懂的兩人有著非一般的「同窗之愛」。戀童癖的馬諾羅神父，迷戀上擁有天籟美聲的伊納修，為了擁有他，馬諾羅神父勒令安利奎退學，更進而性侵伊納修。20年後成為導演的安利奎，收到一份來自伊納修的劇本，劇本影射兩人幼時的教會生活、情慾的初長、神父對男童的性幻想等等，安利奎決定開拍成電影搬上大銀幕，但電影開拍後，片場出現了一名不速之客─馬諾羅神父，神父卻告訴安利奎另一個版本的故事……。「阿莫多瓦 愛．慾．罪 經典數位修復」影展10月30日在台登場。