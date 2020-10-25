等了40年才報復？名導揭開「神父性侵」醜聞！

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片中男主角找來金球獎最佳男主角蓋爾賈西亞貝納演出，他一人分飾3個身分，從女裝到激情男男床戲，通通親自上陣。阿莫多瓦表示，蓋爾所飾演的「天使」（約翰）是個相當魅惑人心的角色，「我們發現他不管是扮演男孩還是女孩，都非常有吸引力，他強烈的魅力讓身邊每個人都漸漸為他著迷！」同時，這個角色對蓋爾而言也堪稱一大挑戰，除了克服生理上的外觀，穿上束腰、迷你裙、網襪，就連口音也下足苦心，雖然同樣是說西班牙語，卻要努力改掉本來的墨西哥腔，說出道地的馬德里西語。
《壞教慾》講述伊納修與安利奎，是馬德里一所教會學校同學，懵懂的兩人有著非一般的「同窗之愛」。戀童癖的馬諾羅神父，迷戀上擁有天籟美聲的伊納修，為了擁有他，馬諾羅神父勒令安利奎退學，更進而性侵伊納修。20年後成為導演的安利奎，收到一份來自伊納修的劇本，劇本影射兩人幼時的教會生活、情慾的初長、神父對男童的性幻想等等，安利奎決定開拍成電影搬上大銀幕，但電影開拍後，片場出現了一名不速之客─馬諾羅神父，神父卻告訴安利奎另一個版本的故事……。「阿莫多瓦 愛．慾．罪 經典數位修復」影展10月30日在台登場。
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110