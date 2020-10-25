4女星告別式「哭到崩潰」　徐若瑄直呼好可怕！

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4女星告別式「哭到崩潰」　徐若瑄直呼好可怕！

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-10-25 15:08:08

▲電影告別式在真實的殯儀館拍攝，讓片中主角哭到崩潰。（圖／威視）
▲電影告別式在真實的殯儀館拍攝，讓片中主角哭到崩潰。（圖／威視）
入圍本屆金馬獎6項大獎的電影《孤味》，其中一場感人催淚的告別式，令觀眾印象特別深刻，丁寧更自曝拍完這場戲後全身痠痛，當天立刻去做全身按摩，而甫經歷喪父的徐若瑄，則是在彩排時就忍不住淚崩，至於年幼就經歷父母意外離世的孫可芳，更是數度崩潰。
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這場觸動人心的高潮戲，是拍攝時的「魔王戲」，許承傑導演為求逼真，是真的租借台南殯儀館拍攝，因此拍攝時間極為有限，在情緒表現及時間壓力的雙重挑戰之下，讓謝盈萱、徐若瑄、孫可芳，與飾演小三的丁寧，對於這場戲都備感壓力，在拍完這場戲後，才放下心中大石，忍不住相擁彼此，開心歡呼：「我們挺過來了！」

▲丁寧拍完「魔王戲」戲後全身痠痛。（圖／威視）
▲丁寧拍完「魔王戲」後全身痠痛。（圖／威視）
由於在真實的殯儀館拍攝，從場地到布景都極為逼真，劇情又是父親的告別式，讓甫經歷父親離世的徐若瑄，回憶瞬間湧現，光彩排走位就忍不住淚崩，直呼：「這場戲真的太可怕！」不僅Vivian有切身之痛，年幼時父母便意外離世的孫可芳，既視感過於強烈，加上在片場一看到片中父親的遺照，讓她在彩排與拍攝時數度崩潰，回憶起當時的拍攝，孫可芳苦笑坦言：「當時無論入戲或出戲都太痛苦了，但又不想要太煽情，所以是盡量讓自己投入在戲裡的情緒。」
▲徐若瑄（中）心疼孫可芳（左）。（圖／威視）
▲徐若瑄（中）心疼孫可芳（左）。（圖／威視）
孫可芳的堅強敬業，也讓飾演姊姊們的謝盈萱、徐若瑄都超心疼，現場只要一喊卡，就會立刻緊抱孫可芳，Vivian忍不住感嘆：「可芳這麼小就經歷到這樣的分離，真的太堅強了，讓我好心疼，所以更要好好照顧她！」所以即使連下戲後，徐若瑄都會經常邀可芳去她的房間閒聊、抒發心情，彼此的好感情宛如真實姊妹，令人稱羨。
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