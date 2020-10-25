房思瑜高山症發作吃威而鋼　「一開始怕怕的」曝生理反應

房思瑜繼《房式深蹲》後推出寫真書《秘境呼吸》，寫真書中的爬山美照讓讀者大飽眼福，今（25）日舉辦簽書會吸引粉絲到場支持，房思瑜一襲深V洋裝華麗現身，上下開衩大露美腿，誠意十足。

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▲房思瑜一襲深V洋裝華麗現身，上下開衩大露美腿。（圖 / TVBS提供）

× ▲房思瑜一襲深V洋裝華麗現身，上下開衩大露美腿。（圖 / TVBS提供）

房思瑜

是山的女兒，一有空就往山上跑，目標是征服百岳。憶起近期印象最深刻的爬山經歷，房思瑜說有次去嘉明湖時，一上山就暴雨打雷，全身都濕透，處於失溫的狀態，還高山症發作，山友拿出隨身攜帶的威而鋼給她吃，高山症情況才得以好轉，房思瑜表示：「剛開始怕怕的不敢吃，但為了救命吃了半顆，過了15分鐘後高山症狀逐漸緩解，我就活過來了，以後爬山都要備著威而鋼了！」被問及吃完有無特殊生理反應？房思瑜尷尬笑說：「女生不會有，但同行男性山友有一點反應，一路『開心』到山頂。」

▲眾多粉絲到場支持房思瑜。（圖 / TVBS提供）

× ▲眾多粉絲到場支持房思瑜。（圖 / TVBS提供）

《秘境呼吸》發行後反應熱烈，房思瑜的圈內朋友、家人也紛紛支持，讚嘆原來寫真集還可以有這樣絕美空靈的呈現方式，而房思瑜也透露其實爸爸沒看過寫真書：「不敢給爸爸看，因為出門他都會叫我不要穿太少，爸爸到現在還以為是旅遊書。」除爬山外房思瑜也熱愛溯溪，常穿著比基尼去登山，越爬越熱就越穿越少，還會被山友阿伯側目，一旁阿姨則罵阿伯：「欸欸不要亂看。」