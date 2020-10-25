不畏疫情衝擊　臺中勞工局輔導身障者就業成績亮眼

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勞工局統計，截至8月底，全市實際進用身障者人數是8392人，較法定人數多出2692人，他們在友善職場多能穩定就業，中度智能障礙者阿燕是其中之一，阿燕2年前經勞工局輔導在亞洲藏壽司文心秀泰店當洗碗員。初始因內向個性退縮，洗碗效率低落，老是被嗶嗶警示聲催趕，經過培訓輔導及阿燕自我要求，不但能獨當一面，還贏得洗碗「女戰神」美名。
亞洲藏壽司是日商公司，在進用阿燕當洗碗員後，積極為她營造友善職場，發動員工主動當阿燕職場支持者，隨時給予協助及關心。例如，日商公司需要員工學習簡單日文招呼語，人事主管自告奮勇，為她錄下音檔，方便她返家學習。
其次，阿燕受障礙限制，辨識文字能力差，公司也願意給她時間一步步學習。就服員王怡婷表示，藏壽司生意超好，餐盤使用量龐大，阿燕每天要清洗餐盤不下千個，尤其餐具種類多，杯、盤、碗等，依大小型狀不同，少說有十幾種，清洗後得一一分類歸位，阿燕初期面對五花八門的餐具，總有不知如何下手的慌張。
在王怡婷協助下，將工作流程及洗碗機操作程序圖像化，排除阿燕辨識困難障礙後，阿燕按圖索驥練習操作，一個多月後，雖能順利完成工作，效率還待提升，王怡婷說，藏壽司洗碗區有SOP機制，一旦效率達不到標準，洗碗槽堆積碗盤太多，警示的蜂鳴聲就會嗶嗶響，初期，阿燕常要和「嗶嗶聲」競賽，熟能生巧，阿燕笑說「很久沒聽到嗶嗶響了！」工作效益獲肯定，阿燕贏得「洗碗女戰神」美譽。