最狂潛力股！男星激瘦帥照「撞臉周渝民」

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原來Matzka除了歌曲創作專業，也是街舞高手，他從高中一路跳到大學，笑說「曾經年輕過嘛、帥過，剛好就喜歡唱跳，想要表演又有興趣」，他說自己以Locking、Popping，或Freestyle、Hip hop等街舞風格為主。Matzka在主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒吆喝、陪跳下，現場秀了一段舞技 ，他也強調「要『用身體』去聽音樂，不是光用耳朵」。
歌唱實力扎實的Matzka透露自己也有卡關時候，原來他「不會唱情歌」，提及當年錄自己的情歌《水災》時「錄了3天」，他形容「那首歌我一直唱不好，錄到中間還會笑場，笑到錄音師都有點放棄」；而原因竟是自己覺得尷尬，他說「想到我很深情的畫面就很想吐」，也認為自己「在感情上比較被動」。
隔代教養的他與奶奶有著深厚情感，北上工作、當歌手後較少回家陪奶奶，特別想對她說「謝謝你又對不起」，為防奶奶在家有狀況，Matzka特別裝用手機可監控的監視器「每天看一下她在幹嘛，還可以跟奶奶對話」，搞笑的他有一回用監視器對著奶奶說「我現在看到你在偷吃檳榔！醫生說不可以」，結果奶奶直接飆髒話。
Matzka酷愛打電玩，竟然曾有過72小時跟人玩賽車遊戲未離開座椅的瘋狂經驗，只靠喝流質食物充飢，他笑說「那3天變瘦，體重有掉」，不過他也勸大家「千萬不要打這麼久」。但愛玩遊戲的他也影響到媽媽，竟然讓媽媽戴起頭盔、手套，坐上電玩座椅開賽車遊戲，Matzka內心保有赤子之心，也令自己創作源源不絕，人生宗旨是「所有偉大的事情都是玩出來的」。