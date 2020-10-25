iPhone 12 Pro出包！男睡一覺醒來傻掉　網驚：是真勇者

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

iPhone 12 Pro出包！男睡一覺醒來傻掉　網驚：是真勇者

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-25 17:19:31｜update2020-10-25 17:20:21

實體機搶先看！兩款搶先販售iPhone12評測
▲有名男網友在《Dcard》發文，表示自己拿到新手機的隔天竟開不了機「黑屏了」。（示意圖與本文無關／記者葉政勳攝,2020.10.23）

蘋果今年推出了全新iPhone12機款，於前（23）天正式開賣，也引發了不少話題。不過，才沒過幾天，iPhone12 Pro竟然傳出災情，有名男網友買了一台2020蘋果推出的12Pro特殊色「太平洋藍」，結果一覺醒來，竟然「就黑屏了」，貼文一出，也引起大批網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone12 Pro開不了機」為題，表示自己在16日開開心心地訂到了第一批「太平洋藍」12 Pro，23日滿心期待地幫新手機開箱、貼膜和裝殼，整個人還沈浸在拿到新iPhone的喜悅中，豈料，隔天一覺醒來，竟發現「我的12Pro就黑屏了」。

▲有名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone12
▲有名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone12 Pro開不了機」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也無奈地自嘲「聽說小孩在天上會選擇自己的父母，看來哀鳳比較高智能，也會挑使用者，抱歉是我不夠好」，他也曝光自己「換貨」得要等到11月底，才能拿到新的iPhone12 Pro了，他也崩潰直呼「So sad」。

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，「幫你QQ，昨天去取貨的時候，店員還幫我祈禱不要拿到有問題的，不然換貨要等很久」、「原PO，真的幫你難過」、「也太衰」；也有網友表示，「正常的都知道不要買第一批，測試機啊」、「有問題就拿去換呀...才剛發售而已」、「明知道第一批最多問題，為何大家都硬要搶第一批，搶了再發文報災情......」、「勇者們都拼第一批，做相關科技業工作的都不敢拼第一批」。
▲iPhone
▲iPhone 12 Pro。（圖／翻攝自PTT）

事實上，根據蘋果官網，針對「退貨」方面也有說明，只要是從Apple直營店購買的Apple和Beats產品不得退貨、換貨。若不滿意產品，需在購買日期後十四天內將其連同原始收據和原始包裝物退回。如產品完好未損壞，將交換退回產品或可根據原先的付款方式建議退款。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀