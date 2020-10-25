iPhone 12 Pro出包！男睡一覺醒來傻掉　網驚：是真勇者

蘋果今年推出了全新iPhone12機款，於前（23）天正式開賣，也引發了不少話題。不過，才沒過幾天，iPhone12 Pro竟然傳出災情，有名男網友買了一台2020蘋果推出的12Pro特殊色「太平洋藍」，結果一覺醒來，竟然「就黑屏了」，貼文一出，也引起大批網友熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone12 Pro開不了機」為題，表示自己在16日開開心心地訂到了第一批「太平洋藍」12 Pro，23日滿心期待地幫新手機開箱、貼膜和裝殼，整個人還沈浸在拿到新iPhone的喜悅中，豈料，隔天一覺醒來，竟發現「我的12Pro就黑屏了」。

▲有名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone12 Pro開不了機」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲iPhone 12 Pro。（圖／翻攝自PTT）

事實上，根據蘋果官網，針對「退貨」方面也有說明，只要是從Apple直營店購買的Apple和Beats產品不得退貨、換貨。若不滿意產品，需在購買日期後十四天內將其連同原始收據和原始包裝物退回。如產品完好未損壞，將交換退回產品或可根據原先的付款方式建議退款。（編輯：郭佩蓉）