韓國史上最高！三星會長李健熙逝世　股票遺產稅逾2600億

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李健熙雖然住院多年，但仍持有三星最多的股票，以今年 6 月底為基準，李健熙持有三星電子 2 億 4927 萬 3200 股，持股比 4.18%；三星電子優先股 61 萬 9000 股（持股比 0.08%）；三星 IT 部門 SDS 9701 股，持股比 0.01%；三星科技 542 萬 5733 股，持股比 2.88%；三星生命保險 415 億 1900 萬 18 股，持股比 20.76%。李健熙是三星 4 家公司的最大股東，或是與最大股東存在關係。
韓國金融機構資料顯示，李健熙所持有的股票價格約為 18 兆 2251 億韓元，根據遺產稅法先加上 20% 的溢價，再乘以 50% 的稅率，這 4 家三星子公司的股份遺產稅約為 10.6 兆韓元，但金額根據據李健熙去世前後 4 個月的平均收盤價做估計，和實際稅收可能有些差異。新韓銀行稅務顧問向《韓聯社》表示，即使只進行股票繼承，也將創下韓國史上最高的遺產稅金額。
李健熙的合法繼承人為夫人洪羅喜，女兒李富真（新羅酒店代表）、李敘顯，以及被視為集團繼承人的獨子李在鎔，按照法律遺產將分成 4.5 份，配偶拿 1.5 份且 3 名兒女各拿 1 份，但仍要看李健熙的遺囑怎麼分配。
稅務專家表示，李會長的遺產稅申報截止日是明年 4 月底，李健熙的留下遺產過於龐大，任何扣除稅金的方法都沒什麼作用，未來 5 年繼承人也很難用現金支付 10 兆韓元的遺產稅，因此李在鎔等親屬可能會透過抵押維持經營權。
韓國金融投資公司 KTB 研究人員認為，目前繼承問題還未明確，因此對三星電子的股價影響不大，市場的注意力及中在李在鎔繼承父親股份時如何籌集資金。
今年 2020 年 7 月 9 日《富比士》（ Forbes ）發表的韓國富豪榜中，李健熙身家達 173 億美元，位列第一，而李在鎔則是 67 億美元，位列第四。三星是韓國至今最大的家族企業，整體營業和相當於韓國 GDP 五分之一，國民甚至自稱「韓國一生無法避免三件事：死亡、稅收和三星」，《韓國經濟》廣播主持禹碩勳曾說「你可以這樣形容，三星集團的會長權力比大韓民國總統還大，甚至凌駕於法律之上」。
李健熙會長自 2014 年 5 月於自宅心肌梗塞病發送醫後住院已久，其獨子李在鎔逐漸掌握實權，據韓國《中央日報》，李在鎔捲入前總統朴槿惠的「閨蜜門」案件，被判處 2 年 6 個月，緩刑 4 年。2019 年 6 月案件獲最高法院發回重審，將於 26 日開庭，但李在鎔因為父親過世須守孝，預計不會出席。三星集團透露，李健熙會長的靈堂將設於首爾逸院洞三星醫院，喪禮為期 4 天，依據會長生前的希望，喪禮從簡、拒絕外人弔唁。