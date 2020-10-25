影／二水鄉農會百歲生日　八堡傳情慶祝

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

影／二水鄉農會百歲生日　八堡傳情慶祝

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-25 17:14:47

農耀百年
▲二水鄉農會辦理「百年農耀八堡傳情慶祝活動」，彰化縣長王惠美、二水鄉農會理事長蔡瑞祥、總幹事蔡文琳、常務監事董松江等人切生日蛋糕慶祝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）
彰化縣二水鄉農會100歲了！無人機今（25）日在八堡圳農情館起飛拉開「農耀百年．歡喜登場」紅布條，為2020 百年農耀八堡傳情活動揭開序幕，彰化縣長王惠美祝福二水鄉農會100歲生日快樂，並期許未來農會夥伴們能持續付出奉獻，讓彰化的農業金字牌永久發光發亮。 
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彰化縣長王惠美摸出縣長獎電動機車一部。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）
▲彰化縣長王惠美摸出縣長獎電動機車一部。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）
王惠美感謝農會理事長蔡瑞祥的用心帶領，讓二水鄉農會109年度獲全國龍眼蜜評鑑頭等獎，且農會99年起迄今辦理「安全蔬果栽培共選共銷實施計畫」，為彰化縣唯一實施的農會，有穩定蔬果市場價格的效果，105年更成立農情館，讓農業融入休閒行銷，增進鄉民休閒去處，亦可增加農會生產收益。 
王惠美說，二水鄉是彰化縣主要農業重鎮之一，二水農會肩負重要的使命，此次活動農會夥伴用心規劃無人機濕背秀、農民市集、花藝設計，邀請飛鴻館醒舞獅團表演，可說是非常多元精彩。

二水鄉農會總幹事蔡文琳說，2009年3月9日上任，清查各部門財報，訂定開源節流方案，例如穀倉貯放農政單位核准進口的進口米，農會收取管理費，另向養豬戶收取毛豬運銷的手續費，積極幫農民運銷蔬果以收取相關費用；推動各項新政僅約一年，農會供銷等部門都出現盈餘。

▲二水鄉農會百年農耀八堡傳情活動，現場提供美食料理品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）
▲二水鄉農會百年農耀八堡傳情活動，現場提供美食料理品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）
4年前蔡文琳打算開設全年無休的八堡圳農情館，員工看法分歧，經多次開會和溝通，農情館開張營業僅8個多月，30名員工每人分紅約1萬元，證明只要行銷方向正確，產品品質好，農特產品照樣賣出亮麗業績。

向來被視為基層農會金雞母的信用部，2009年二水鄉農會信用部盈餘18億餘元，現今28億元，逾放比也從25%下降到0.16%，蔡文琳說，一切來自理監事會與全體員工的努力，農會感謝社會大眾用行動支持，未來仍需民眾相信農會，願意買農會產品，農會才會走得更長遠。

二水鄉農會百年農耀八堡傳情的兩天活動，第一天24日下午2點開始，鄉農會和農民出動大型曳引機繞鄉，茆國鎮掌中戲熱鬧開演，農情館內舉辦董坐石硯藝術展與二社田社大二水區學員、田中窯、自然色手作坊的作品，展期至31日，免費參觀。
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀