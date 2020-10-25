機器人全齡遊戲場　陳光興：攜家帶眷享遊憩樂趣

嘉義市政府在番仔溝公園大玩設計風格，打造酷炫機器人全齡遊戲場，新設機器飛碟遊具、全市最大沙坑、三人同行跳格子設施，並鋪設人工草皮，以主題式色塊、機器人步道串連各區域，並將於11月1日正式重新對外開放，成為全嘉義市第一座以酷炫機器人為主題的帶狀全齡遊戲場。

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全嘉義市最大的沙坑設施直徑達7米，藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造沙坑，周圍以色彩交替的顏色配置，並增設洗腳池，提供民眾遊憩後使用，跳格子區域則設計可同時三人一起玩，彷彿回到復古年代的兒時記憶，跳格子設施外圍區域以不同色彩呼應公園的酷炫機器人主題，此區域同時也是說故事團體的使用場地，未來將可提供更多元的使用選擇。

而番仔溝公園不只滿足孩童需求，年長者也可以自在活動筋骨；建設處更新原有體健設施區，並鋪設人工草皮來改善橋下無光照射草皮光禿的情形，市府預計民國110到111年將全面改善嘉義市公園遊具，並將於北香湖公園及中央廣場設全齡式共融遊具，積極打造全齡共享，世代宜居的城市新願景。

市府建設處長陳光興表示，同仁腦力激盪創意出將新設的遊具跟既有的遊戲場、體健設施利用橋的遮陽效果創造出讓嘉義市大小朋友可以在出大太陽的晴天下，有一幸福全齡遊樂場所，攜家帶眷享受幸福快樂滿滿的遊憩樂趣。