明召開旱災應變中心工作會 王美花坐鎮調水
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-25 17:23:12
經濟部水利署表示，經濟部長王美花將於明（26）日主持「旱災中央災害應變中心」工作會議，預計將於會中盤點水資源調度，討論枯水期將至，水資源的管控調度等相關措施。水利署也呼籲國人節水備旱。
水利署指出，自1964年以來，今年是首次豐水季沒有颱風侵襲，使得全台多處降雨稀少、水情吃緊，10月初翡翠、石門與曾文水庫蓄水率全數低於50%。日前由於北部地區受東北季風與颱風外圍環流影響降下及時雨，翡翠水庫蓄水量回升，依經濟部水利署最新數據，翡翠水庫蓄水量已達75.5%、石門水庫為49.2%。北部地區的旱象獲得初步緩解。
中部方面，德基水庫目前蓄水量為56%、日月潭水庫82.6%；南部重要水庫曾文水庫的蓄水率持續維持在3成以下的低檔水位，而跟曾文水庫同一系統的南化、阿公店等水庫，目前蓄水量仍在95%以上的高水位。王美花將於明日召開並主持「旱災中央災害應變中心」第1次工作會報，會中將盤點水資源調度等措施，並進行跨部會協調。預計將檢討過去進行的管控作業情形、執行狀況，並為應戰枯水期做好準備。