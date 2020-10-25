阿里山香林神木下浪漫證婚　15對新人如願共結連理

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阿里山香林神木下浪漫證婚　15對新人如願共結連理

記者任禮清/嘉義縣報導

calendar_today2020-10-25 18:20:00

阿里山香林神木下浪漫證婚
▲阿里山國家風景區管理處在香林神木下舉辦的浪漫婚禮，今年為15對新人證婚完成終身大事。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
阿里山國家風景區管理處邁入第十四年舉辦的神木下婚禮， 25日在阿里山香林神木平台浪漫舉辦，由處長馬惠達與鄉長杜力泉證婚見證愛情，今年15對新人中有來自捷克男子與屏東排灣族女子相戀譜成千里戀曲，還有阿里山鄒族咖啡王子方政倫因咖啡結緣如願共結連理。
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▲阿里山神木婚禮一對異國戀為捷克男子與屏東排灣族女子因工作結緣結成連理，由阿管處長馬惠達見證共度一生。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
▲阿里山神木婚禮一對異國戀為捷克男子與屏東排灣族女子因工作結緣結成連理，由阿管處長馬惠達見證共度一生。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
第14屆舉辦的阿里山神木下婚禮，25日在阿里山香林神木下盛大舉行，阿里山國家風景區管理處累計已證婚兩百多對海內外新人，今年15對新人在交通部觀光局國民旅遊組組長莊靜真、嘉義林區管理處處長張岱、嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘等來賓祝福下，完成浪漫滿分的證婚儀式。
今年參與的新人來全台各地，其中 1對異國婚姻為屏東排灣族女子因工作結緣，與捷克男子愛情長跑多年結成連理，選擇於阿里山見證共度一生，2對銀婚結縭38年及31年的夫妻也參加神木婚禮見證，同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻終於有一場正式婚禮，與最愛爬山的先生在神木下結婚，別具意義；而結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承。

▲屢次在咖啡比賽奪得獎項的阿里山鄒族咖啡王子方政倫，被讚娶某前、生子後的旺勢在神木下抱得美人歸。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
▲屢次在咖啡比賽奪得獎項的阿里山鄒族咖啡王子方政倫，被讚娶某前、生子後的旺勢在神木下抱得美人歸。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
屢次在咖啡比賽奪得獎項的阿里山鄒族咖啡王子方政倫，在被讚許習俗的娶某前、生子後的旺勢下，也在今日的香林神木見證下，如願攜手共伴願以咖啡香伴相持，在鄒族親朋好友的相伴下完成共同誓約。

阿管處說新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有熱愛阿里山大自然等，緣來都在阿里山開始，也在獨一無二的阿里山神木下婚禮繼續彼此一生旅程。

▲阿里山國家風景區管理處舉辦神木下婚禮邁入十四年，每年均有巧思浪漫為新人證婚。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
▲阿里山國家風景區管理處舉辦神木下婚禮邁入十四年，每年均有巧思浪漫為新人證婚。（圖/記者任禮清攝，2020.10.25）
阿里山國家風景區管理處長馬惠達表示，這次為新人準備兩日難忘的深度遊程，第一日開始一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶。
第二日於神木下婚禮迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物。
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