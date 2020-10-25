阿里山香林神木下浪漫證婚　15對新人如願共結連理

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第14屆舉辦的阿里山神木下婚禮，25日在阿里山香林神木下盛大舉行，阿里山國家風景區管理處累計已證婚兩百多對海內外新人，今年15對新人在交通部觀光局國民旅遊組組長莊靜真、嘉義林區管理處處長張岱、嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘等來賓祝福下，完成浪漫滿分的證婚儀式。
今年參與的新人來全台各地，其中 1對異國婚姻為屏東排灣族女子因工作結緣，與捷克男子愛情長跑多年結成連理，選擇於阿里山見證共度一生，2對銀婚結縭38年及31年的夫妻也參加神木婚禮見證，同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻終於有一場正式婚禮，與最愛爬山的先生在神木下結婚，別具意義；而結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承。
屢次在咖啡比賽奪得獎項的阿里山鄒族咖啡王子方政倫，在被讚許習俗的娶某前、生子後的旺勢下，也在今日的香林神木見證下，如願攜手共伴願以咖啡香伴相持，在鄒族親朋好友的相伴下完成共同誓約。
阿管處說新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有熱愛阿里山大自然等，緣來都在阿里山開始，也在獨一無二的阿里山神木下婚禮繼續彼此一生旅程。
阿里山國家風景區管理處長馬惠達表示，這次為新人準備兩日難忘的深度遊程，第一日開始一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶。
第二日於神木下婚禮迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物。