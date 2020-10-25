工安意外身故 大愛器捐遺愛四重症患者
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-25 17:53:33
一名年僅41 歲林姓民眾日前在工廠發生工安意外，遭機器壓傷頭部及腹部，經陽明大學附設醫院兩次緊急手術搶救，呈現腦死狀態，家屬發揮大愛捐贈所有可用器官，今（25）日上午在國道警察協助下，將低溫冷凍之器官送達移植醫院，移植給四名重症器官衰竭等待移植之病患。
陽明大學附設醫院本（10）月20日收治一名在工廠發生工安意外遭機器壓傷頭部及腹部重創的 41 歲（男性）林姓傷患，經兩次緊急手術搶救，呈現腦死狀態，昨天經會同檢察官相驗判定腦死，家屬發揮大愛捐贈所有可用器官，陽大附醫移植小組連夜進行等待病患配對，於今天上午確定由三軍總醫院摘取心臟，台大醫院摘取肝臟，林口長庚醫院及陽醫分別摘取兩側腎臟，並於今日同時移植給四名重症器官衰竭等待移植之病患。陽明大學附設醫院位於宜蘭市，國道五號逢假日北返塞車，院方商請宜蘭縣警局交通隊開道護送救護車上國道，另外也請國道公路警察局第九大隊協調坪林交控廣播車輛提前避讓救護車及未避讓車輛處理等相關協助事宜，最終得以安全將低溫冷凍之器官送達移植醫院，增進手術成效。