影／2020秋登卦山遊半線　千人健行從社頭清水岩寺出發

「2020秋登卦山遊半線健行活動」今(25)日一早在社頭清水岩寺前廣場熱鬧登場，彰化縣長王惠美等人鳴笛後從社頭清水岩寺出發，現場來自全國各地1,500位愛好登山健行的大小朋友們一起參與。

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▲清水岩有很悠久的歷史，是在清初臺灣中部有三巖二寺的其中之一，是知名重要的古剎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲清水岩有很悠久的歷史，是在清初臺灣中部有三巖二寺的其中之一，是知名重要的古剎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

王惠美說，清水岩有很悠久的歷史，是在清初臺灣中部有三巖二寺的其中之一，是知名重要的古剎，感謝清水岩寺管理委員會主委蕭秀梅帶領總幹事及委員會提供場所給大家使用，這次健行活動報名相當熱絡，一千名額在一天之內即報名額滿，現場又加碼開放600個名額現場報名，讓大小朋友可以來健行，彰化縣很有料，有山、有水、有海、有平原，歡迎大家來體驗彰化之美。

王惠美指出，中部七縣市聯合推出20條特色觀光步道，彰化縣推出有三條分別是彰化市八卦山天空步道、員林市藤山步道、社頭鄉十八彎古道，造訪一條步道就有一次抽獎機會、三條就有兩次抽獎機會、五條就有三次抽獎機會、七條集滿就有機會抽汽車。

▲「2020秋登卦山遊半線健行活動」，參與的山友們享受清水岩登山步道的芬多精。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲「2020秋登卦山遊半線健行活動」，參與的山友們享受清水岩登山步道的芬多精。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

田中、社頭、二水都位於八卦山脈，彰化社頭清水岩寺是知名古剎、有登山步道，社頭是芭樂之鄉，社頭田中的織襪手套也相當有名，有3間DIY觀光工廠，樂活觀光襪廠、襪仔王觀光工廠、台灣手套博物館等等，健行後可以再前往觀光工廠參訪購買臺灣製、優質、便宜的各項產品，一起拚經濟。

城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，活動邀請魅力四射的熱舞團體暖場，也安排一系列精采節目演出，參與的山友們不僅可以享受清水岩登山步道的芬多精，還有許多好禮可獲得。

▲「2020秋登卦山遊半線健行活動」，現場來自全國各地1,500位愛好登山健行的大小朋友們一起參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲「2020秋登卦山遊半線健行活動」，現場來自全國各地1,500位愛好登山健行的大小朋友們一起參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

田飛鵬說，其中「早起的鳥兒有蟲吃」，1,000位網路報名的山友們不僅享有早鳥優惠的免費餐點，還有純棉紀念毛巾可拿。現場更是準備500瓶雞精給現場報到的民眾，同時縣府加碼提供豐富的摸彩獎品，只要完成登山步道生態闖五關，即可獲得抽獎資格，獎項有今年新出的ACER宏碁14吋筆電、任天堂SWITCH健身環、還有APPLE WATCH 6等1,000份好禮。