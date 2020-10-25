李健熙逝世留下鉅額遺產　韓國關注三星公司架構變化

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李健熙逝世留下鉅額遺產　韓國關注三星公司架構變化

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-25 18:24:58｜update2020-10-25 18:38:34

李健熙
▲三星集團會長李健熙10月25日逝世，韓國社會關注會長過世可能帶來的公司架構變動和遺產問題。（圖／美聯社／達志影像）
韓國大財團的代表三星集團（ SAMSUNG ）會長李健熙今（ 25 ）日上午，在首爾逸院洞三星醫院去世，三星副會長李在鎔正式開始。因李健熙持有的大量股票，其法定繼承人可能需要繳納高達 10 兆韓元的遺產稅，作為足以「動搖國本」的三星集團，韓國社會關注李健熙家族的遺產繼承問題，與集團架構是否發生變化，入口搜尋網站「 NAVER 」李健熙也成為熱門搜尋字第一名。
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根據《韓聯社》報導，金融監督院統計，以 10 月 23 日收盤價為準，李健熙會長的持股市值總額高達 18.2 兆韓元；若以今年 6 月底的資料，李健熙持有三星電子 2 億 4927 萬 3200 股，持股比 4.18%；三星電子優先股 61 萬 9000 股，持股比 0.08%；三星 IT 部門 SDS 9701 股，持股比 0.01%；三星科技 542 萬 5733 股，持股比 2.88%；三星生命保險 415 億 1900 萬 18 股，持股比 20.76%。即使依照遺產稅法分 5 年繳納，每年的繳稅額也將超過 1 兆韓元。
若以文在寅政府正在推動《保險業法》，三星生命保險、三星火災保險只能保留三星電子股票總額的 3%，其餘價值約 20 兆韓元的 4 億股均需出售，集團架構可能迎來較大的變動。作為第三代接班人李在鎔曾在今年 5 表示，三星由李氏把持的時代將會結束，不會把企業經營權交給第四代家族繼承人，韓媒推測這是預示組織結構更動。
韓國媒體報導，三星在李健熙擔任會長任期內，公司總市值從 9 千億韓元，飆升至 2014 年的 318 兆 7634 萬韓元（約 8.04 兆台幣），市值增長 348 倍，銷售額也增長 34 倍達到 338.6 兆韓元（約台幣 8.53 兆）；公司總資產增加 70 倍，達 575.1 兆韓元（約台幣 14.5 兆），公司規模從 10 萬名增加至 42 萬名員工。三星集團表示，李健熙會長恪守就任之初的承諾，27 年來帶領集團實現輝煌發展，讓三星成長為世界級的超一流企業。
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