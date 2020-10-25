成功站斷軌吹哨人疑遭懲處　台鐵：通報是本分

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台鐵局今晚發出新聞稿表示，5月19日成功站南邊西正線鋼軌斷裂案懲處名單，是依據內部調查結果及審議制度辦理，主要因相關當事人（該轄區養路主管）未依照規定完成鋼軌抽換妥適處置，以及車站未落實通報調度員，致有行車安全之虞，經過審議，依據責任疏失輕重程度予以相關當事人適當懲處，並未刻意針對通報人處分，且台鐵局同仁依職責發現有設施異常應及時通報與處理為本分工作，並不存在有吹哨人的問題。
台鐵局指出，現有軌道均為長焊鋼軌，金屬材料易受熱脹冷縮影響，鋼軌長度會有伸縮變化，冬天可能斷軌，世界各國鐵路皆然，但一般斷軌都是微小裂痕，及時處理抽換短鋼軌即可，此案關鍵在於為何斷軌後沒有及時處理，從微小裂痕演變成鋼軌斷裂。
台鐵局表示，已重啓調查組成專案小組，並邀請國內軌道界專家學者共同替台鐵檢討把脈，10月26日下午將召開第一次專案調查會議，同一時段台鐵局並派一組人赴現場再度訪談相關人員及主管釐清案情，專案檢討報告將於兩週內報部，再一週提出第二波獎懲名單，有疏失應負責者依規定懲處，有採取適當處置者也將予以獎勵，有管理疏失主管層級也會檢討行政責任並究責。
台鐵局說，鐵路運輸最重要就是安全，針對此案缺失將徹底檢討，提出精進改善對策，並持續努力推動落實，避免類此事件再次發生，以確保行車安全。（編輯：管中維）1091025