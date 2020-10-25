網傳南竿遭圍島 海巡指陸船抽砂出動艇艦取締
中央社
calendar_today2020-10-25 21:28:09
（中央社記者黃麗芸台北25日電）有網友指今天馬祖南竿遭中國船艇圍島。海洋委員會海巡署馬祖海巡隊表示，中國船為抽運砂船，多位於莒光與南竿間航道，且在6000公尺禁限制水域外，已調派新北艦前往支援取締。
聯合新聞網報導指出，馬祖李姓民眾今天在臉書（Facebook）貼文披露，今天10月25日台灣光復節，「馬祖南竿現在被包圍起來了，就是俗稱圍島」。民眾所攝畫面顯示，南竿近海布滿中共船艦，辨識似中共大型抽運砂船。對此，海巡署馬祖海巡隊晚間表示，今天清晨透過近岸雷達發現有中國船隻越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，由於中國抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，先行驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前中國抽砂船均在禁限制水域外。
另外，艦隊分署也緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。
海巡署表示，此案中國抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間航道，屬於6000公尺禁限制水域外範圍，在範圍外滯留、航行、作業的船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊正透過兩岸共打機制，協調對岸共同打擊不法。海巡署指出，馬祖海巡隊自去年起迄今年9月底止，登檢帶案中國抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達新台幣1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元。未來將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船。（編輯：戴光育）1091025