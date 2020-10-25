險成「消波塊」男子自拍跌落堤防 海巡消防迅速救援
記者郭凱杰/屏東報導
calendar_today2020-10-25 20:13:29
屏東小琉球知名景點花瓶岩今(25)日中午一名男子在小琉球花瓶岩岸際獨自玩自拍取景不慎踩空跌落消波塊夾縫，造成頭部、左手臂及背部有多處擦傷，所幸，意識清楚仍能行走，目擊民眾見狀立刻通報海巡署協助，經琉球鄉衛生所評估，轉往東港安泰醫院治療。
海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於109年10月25日於中午12時左右接獲通報「於小琉球地區花瓶岩岸際有一男子跌落堤防身陷於消波塊縫隙中，請求派員救援」，小琉球安檢所獲報後立即派遣線上巡邏勤務人員馳赴現場，並協同琉球消防分隊人員合力將傷者救起，後經琉球鄉衛生所評估後，派遣醫療船將該名男子緊急接駁下島轉送東港安泰醫院治療。南部分署第五岸巡隊表示，港區堤防設施高度均可達數米，且考量其設置用途，普遍未有防護柵欄設置或照明設施，民眾遊玩務必注意潛在危險，切勿冒險進入。
海巡署\也特別提醒，前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，請避免冒險進入，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，亦請多利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。