台中捷運綠線完成履勘 交通部提33須改善事項
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-25 20:28:31
交通部今（25）日表示，已完成台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線（綠線）北屯總站至高鐵台中站履勘作業。履勘小組提出33項須改善事項，其中「營運前須改善事項」部分，臺中市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由臺中市政府決定通車日期。
交通部表示，這次履勘範圍為臺中捷運烏日文心北屯線北屯總站至高鐵臺中站，全線長約16.71公里，共18座車站（16座高架、2座地面），及1座北屯機廠。經臺中市政府於109年8月7日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月24日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須改善事項計有33項，其中12項為「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及10項為「後續建議改善事項」。
交通部指出，有關「營運前須改善事項」部分，臺中市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由臺中市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請臺中市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。交通部說，本計畫完工啟用後民眾可搭乘捷運至臺鐵大慶站、松竹站及高鐵台中站等銜接轉乘，提供高鐵臺中站聯外交通及轉乘服務功能，並促進大臺中地區民眾使用高鐵運輸之便利性，帶動臺中都會區產業發展，紓解區域運輸走廊之需求，進而改善現有大眾運輸及道路交通環境。