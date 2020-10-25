籃球／賽前被網友激到 九太前鋒給中華白學弟「上課」
籃球／賽前被網友激到 九太前鋒給中華白學弟「上課」
記者鍾東穎/新北報導
calendar_today2020-10-25 21:15:20
「我們是領薪水的職業球員，給他們上課。」前鋒吳曉謹今(25)日攻下九太最高15分，以72:69擊敗以大學生為班底的中華白，豪取4連勝，戰績5勝1敗和台啤並列「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」龍頭。
九太賽前就下達必勝令，不過中華白小將拚勁十足，直到第四節才分出勝負，總教練劉嘉發說，「我們有壓力，他們是盡量打，新兵來磨練的。」中華白昨天大勝台銀23分來勢洶洶，吳曉謹透露賽前看到網友預測看好中華白此役勝率高達79%，嚥不下這口氣，想證明球隊實力，「今天全力搶勝。我們是領薪水的職業球員，給他們上課。」
九太利用身材和經驗改打肉搏戰，劉嘉發說，「他們年輕，靠碰撞改變他們重心，今天三分線就不準了20投3中，靠罰球多拿分。我跟帕克(中華白教練)也是好朋友，很開心看到雙方競爭都有所成長，蠻好的。 」九太今天多點開花5人得分上雙，吳曉謹攻下最高15分，林任鴻挹注14分，中華白以藍少甫的18分為最佳，陳又瑋貢獻次高的12分。