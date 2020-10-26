台南又傳人倫悲劇！疑久病厭世 母持刀殺死女兒
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-10-26 11:30:37
台南市安南區驚傳母親殺女兒的人倫悲劇，58歲的蔡姓婦人疑因久病厭世，想帶女兒一起走，情緒失控持菜刀砍殺32歲的李姓女兒，李女頭、頸部遭砍中，傷重不治身亡，蔡婦右頸部輕微割傷、意識清醒。
25日下午4時45分，警方接獲一名李姓男子報案，稱其妻在家中留下紙條想輕生，警方立即緊急協尋蔡婦，並派員前往安南區安和路4段533巷，蔡婦的住處，下午4時50分，蔡婦在其住家房間內被警方尋獲，但蔡女一看到警察，馬上持菜刀抵住自己脖子，32歲的李姓女兒全身是血，倒臥在一旁，警方趨前奪刀制伏蔡婦，蔡婦向警方坦承持刀砍殺女兒。案發現場血跡斑斑，李姓女兒頭、頸部受有刀傷，現場已OHCA（無生命跡象），救護車緊急將母女2人送往台南市立安南醫院急救。
台南市立安南醫院指出，李姓女子送醫前已失去呼吸心跳，經急診醫療團隊全力搶救，仍因頸動脈及氣管斷裂，經搶救無效，下午5時40分宣告不治身亡；蔡婦右頸部刀傷，意識清醒。
警方初步調查，蔡婦及死者均患身心疾病，有服用藥物治療，蔡婦疑因不堪長期受胃腸病痛影響，遂生厭世尋短之念，想帶著女兒一起走，才釀成這樁母殺女的人倫悲劇；警方已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，相關案情警方正深入釐清調查。
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