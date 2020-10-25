電競／SN爆冷3:1勝TES TPA之後再有台灣選手打進總決賽
電競／SN爆冷3:1勝TES TPA之後再有台灣選手打進總決賽
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-25 23:14:12
雖然在2019年LMS解散之後，台灣已經沒有自己賽區的聯賽了，不過我國選手依舊在本屆世界賽上發光發熱。效力於Suning(蘇寧)戰隊的輔助「蛇蛇」SwordArt，隨隊打進了S10世界賽的總決賽，這是繼S2(2012年)的TPA之後，再度有台灣選手踏進世界賽總決賽。
SwordArt是原閃電狼的成員之一，當時他在輔助位上的能力就已經獲得外界的肯定，2018年他和隊中的中路選手Maple一起轉隊到LPL的SN戰隊。雖然第一年隊伍的發揮不理想，之後Maple也離隊，不過蛇蛇卻慢慢在此站穩了腳步，幫助SN打出佳績。SN堪稱本屆世界賽的最大黑馬，作為LPL的第三種子，他們在小組賽出線後，接連在8強和4強戰中，連克同賽區的JDG和TES搶下決賽門票，跌破眾人眼鏡。
除了SwordArt之外，SN教練叉燒過去也曾在閃電狼當過教練，而TES的打野選手Karsa則是在2015-17年期間為閃電狼效力過，因此這次的四強戰也讓不少閃電狼的粉絲相當感動，直言：「狼魂不滅！」
雖然組成不久，但SN這一批選手年輕有潛力，在這屆世界賽不斷進步，實力已經成長到讓人驚嘆的程度。除了角色池夠深之外，選手個人的操作能力也相當頂尖。今天的四強戰，他們針對對手的特性，有效進行BP，為自己爭取到了不少優勢，成為最終能以3:1晉級的關鍵。而雖然擊敗前隊友Karsa晉級，不過蛇蛇還是相當暖心的和好友喊話說：「這是我先拿冠軍，明年換你來！」，期許前者能在之後繼續努力，不要放棄冠軍的夢想。