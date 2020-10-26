NOW早報／放火疑遭仙人跳25萬和解！被拍全裸照竟仍外流

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而原本雙方到案時都稱已經刪除裸照，為何又在此時傳出去，警方表示，雖未接獲當事人報案，但散布裸照已涉妨害秘密，只要有人報案將併案偵辦，警方將持續釐清案件真相，也提醒散布裸照者已涉散布猥褻物品罪嫌，民眾切勿轉傳。
今日天氣／東北風減弱天氣回穩！這天開始又要變天
中央氣象局表示，從今（26）日開始，週一到週三各地天氣大致穩定，僅有東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨，週三東半部注意水氣稍增多，降雨機率會略為提高，溫度方面，全台各地清晨低溫21至23度，高溫29度；中南部高溫則達32度。
至於25日凌晨生成的輕颱莫拉菲雖然對台灣沒有直接影響，但週四開始提供水氣北上，再加上東北風增強，迎風面北部、東北部降雨機率提升，另外31日（六）清晨下一冷空氣來襲，中部以北低溫預估19至21度，局部空曠地區更有可能下探到17度，請民眾保暖衣物先請備妥。
帛琉泡泡喊卡！旅遊業者：明年上半年50%旅行社撐不下去
中央流行疫情指揮中心昨（24）天正式宣布，先前籌備已久的「帛琉旅遊泡泡」將暫緩，原本期待可以跟零確診的帛琉洽談，用特殊的旅遊泡泡發展觀光，也替旅遊業者帶來一線生機，但如今希望又得再次落空了。
創新旅行社董事長李奇嶽表示，如果邊境一直嚴管，旅行跟航空業一定會萎縮，現在很多旅行社執照還在，但是都處在隱性歇業的狀況，底下員工都是無薪休假或辭退，國旅沒辦法撐起台灣四千家旅行社、產能不夠，甚至他強調「如果還是維持現況，到明年上半年，國內一半旅行社撐不下去」。
小鬼回去太空了！《玩很大》庫存播完 片尾5分粉絲爆哭
藝人小鬼黃鴻升上月16日猝逝，留下粉絲及親友無限思念，而他生前主持的《綜藝玩很大》，在24日晚間播出有他主持的庫存最後一集，其節目在最後倒數5分鐘時，製作單位特別為他準備一段片花，讓在電視機前的粉絲都眼框泛淚。
片花內容中，記錄著小鬼在錄製玩很大時的幕後花絮，細數那些和團隊相處的點滴，鏡頭中的他總是充滿朝氣的樣子，即便遇到艱難的任務，也是滿臉笑容地面對，最後小鬼接到外星派來「地球任務解除，馬上回歸星球」的召回指令，漫步在沙灘上的他被飛碟給帶走，翱翔宇宙。節目結束後，其好友張棋惠、KID等人也都在IG懷念已固好友，讓不少觀眾直呼「小鬼的好永藏我們心中」。
女爽換iPhone12卻嫌難用！理由曝光8千人朝聖：女生別買
蘋果日前開賣最新推出的iPhone 12系列新機，包含iPhone 12及iPhone 12 Pro，不少果粉在開賣第一天就殺到門市領機！近日，就有一名網友分享自己女友剛換iPhone 12，但卻嫌非常難用，其原因在於女友本來使用的手機有home鍵，但換了12之後變成Face ID，而女友卸妝前後因差異太大，常常解不開手機鎖，令她超崩潰。
貼文一出，網友紛紛笑倒，而也有內行人提供解方「其實可以設定兩個臉部辨識面孔喔！卸妝前後各一個就好」、「可以再設定一個卸妝後，我自己就設定2個不同的」、「我在家也是都沒戴眼鏡，就設定兩個」、「人臉辨識真的對化妝前後的人很不友善XD但可以設定兩個啦！可以試試看」。
美副總統幕僚長、顧問驚傳確診 彭斯夫婦檢測呈陰性
美國總統大選將近，川普政府應對新型冠狀病毒（COVID-19）的政策成為今年選舉辯論、造勢場合的討論焦點，現任總統川普和第一夫人梅蘭尼亞10月初確診，白宮內部多位幕僚、官員及記者也相繼染疫。
副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長肖特（Marc Short）25日也確診，副總統發言人表示，而彭斯和夫人凱倫（Karen Pence）兩人目前健康狀況良好，病毒檢測呈陰性。（編輯：張嘉哲）