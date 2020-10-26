真假？曝不雅片稱是拜登兒　爆料網站與川普前策士有關

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▲川普前競選顧問、白宮前首席策士班農，今年 8 月因涉嫌以蓋造邊境長城為由募款詐欺，遭到調查與拘捕。（圖／美聯社／達志影像）

《華盛頓觀察家報》

另一方面，美國右翼媒體《一個美國新聞網》（ OANN ）首席白宮記者里昂（ Chanel Rion ）則指稱，《電郵門》風波中，杭特筆電出現多張與不同年輕女性的照片，其身分幾乎都無法被確認，僅有拜登的孫女

娜塔麗．拜登（ Natalie Biden ）被認出

，而她拍攝照片時看起來應該只有 14 歲，里昂並表示

娜塔麗在影像中與杭特的互動並不尋常，看完照片後已向德拉瓦州（Delaware）警方報案。