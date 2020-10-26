真假？曝不雅片稱是拜登兒　爆料網站與川普前策士有關

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

真假？曝不雅片稱是拜登兒　爆料網站與川普前策士有關

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-26 06:33:22｜update2020-10-26 06:42:32

▲美國總統民主黨候選人拜登(右)與兒子杭特（左）近日陷入電郵門醜聞，風暴仍持續延燒，甚至有號稱是杭特的不雅影像流出。資料照。（圖／翻攝自《紐約郵報》）
▲美國總統民主黨候選人拜登(右)與兒子杭特（左）近日陷入電郵門醜聞，風暴仍持續延燒，甚至有號稱是杭特的不雅影像流出。資料照。（圖／翻攝自《紐約郵報》）
美國總統民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）與兒子杭特（ Hunter Biden ）的電郵和硬碟風波持續延燒，流亡美國的華裔商人郭文貴又在旗下影音網站《 GTV 》爆料號稱是杭特的不雅影片，但有關影像尚未能被證實就是杭特本人。外媒分析此舉是為了進一步塑造拜登家族不道德的形象，該網站也被發現與前白宮首席策士班農( Steve Bannon )有關。
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭文貴旗下的自媒體近日公布宣稱是杭特的性愛影片，影片中有貌似杭特的男子與數名不同女子的不雅畫面。該網站聲稱，公布影片是為了匡扶正義，還說與中國共產黨藍金黃計劃（ BGY ）有關，而拜登被中共百分之百控制，被用此手段威脅並進行賄賂，造成南海及中美貿易爭端，以及拜登向中共提供大量中情局（ CIA ）在中國的情報人員名單。
由於影片大多光線昏暗，外界難以直接辨識是否真為杭特本人，且該網站上傳的影片中，部分甚至在片尾寫上「感謝江志誠、吳征、東方集團主席張宏偉先生與其他不具名的戰友提供照片」。

▲川普前競選顧問、白宮前首席策士班農，今年
▲川普前競選顧問、白宮前首席策士班農，今年 8 月因涉嫌以蓋造邊境長城為由募款詐欺，遭到調查與拘捕。（圖／美聯社／達志影像）
美國《華盛頓觀察家報》日前聲稱，證實川普前競選顧問、白宮前首席策士班農取得據信是杭特筆電的硬碟，現在這些影片不排除是從該筆電被外洩。報導並指出，郭文貴在 2014 年因被中共指控涉嫌賄賂、詐欺和洗錢而逃離中國赴美，和班農來往密切， 2 人還在今年 4 月一起創辦 GTV 媒體集團。今年 8 月班農被控涉及募款詐欺獲利 2500 萬美元而拘捕時，人就在郭文貴的豪華遊艇上，該媒體集團也成為美國聯邦調查局和證券委員會調查的對象。

《華盛頓觀察家報》分析，現在距離 2020 美國總統大選剩不到 10 天，雖然無法認定就是杭特本人，但這些不雅影像在選前敏感時期被大量散佈，不排除是川普及其盟友希望把拜登家族描繪成腐敗、有道德瑕疵。川普近期更多次於公開場合拿此事抨擊拜登父子，稱呼是「來自地獄的筆電」。
另一方面，美國右翼媒體《一個美國新聞網》（ OANN ）首席白宮記者里昂（ Chanel Rion ）則指稱，《電郵門》風波中，杭特筆電出現多張與不同年輕女性的照片，其身分幾乎都無法被確認，僅有拜登的孫女娜塔麗．拜登（ Natalie Biden ）被認出，而她拍攝照片時看起來應該只有 14 歲，里昂並表示娜塔麗在影像中與杭特的互動並不尋常，看完照片後已向德拉瓦州（Delaware）警方報案。
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀