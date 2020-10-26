真假？曝不雅片稱是拜登兒　爆料網站與川普前策士有關

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由於影片大多光線昏暗，外界難以直接辨識是否真為杭特本人，且該網站上傳的影片中，部分甚至在片尾寫上「感謝江志誠、吳征、東方集團主席張宏偉先生與其他不具名的戰友提供照片」。
美國《華盛頓觀察家報》日前聲稱，證實川普前競選顧問、白宮前首席策士班農取得據信是杭特筆電的硬碟，現在這些影片不排除是從該筆電被外洩。報導並指出，郭文貴在 2014 年因被中共指控涉嫌賄賂、詐欺和洗錢而逃離中國赴美，和班農來往密切， 2 人還在今年 4 月一起創辦 GTV 媒體集團。今年 8 月班農被控涉及募款詐欺獲利 2500 萬美元而拘捕時，人就在郭文貴的豪華遊艇上，該媒體集團也成為美國聯邦調查局和證券委員會調查的對象。
《華盛頓觀察家報》分析，現在距離 2020 美國總統大選剩不到 10 天，雖然無法認定就是杭特本人，但這些不雅影像在選前敏感時期被大量散佈，不排除是川普及其盟友希望把拜登家族描繪成腐敗、有道德瑕疵。川普近期更多次於公開場合拿此事抨擊拜登父子，稱呼是「來自地獄的筆電」。
另一方面，美國右翼媒體《一個美國新聞網》（ OANN ）首席白宮記者里昂（ Chanel Rion ）則指稱，《電郵門》風波中，杭特筆電出現多張與不同年輕女性的照片，其身分幾乎都無法被確認，僅有拜登的孫女娜塔麗．拜登（ Natalie Biden ）被認出，而她拍攝照片時看起來應該只有 14 歲，里昂並表示娜塔麗在影像中與杭特的互動並不尋常，看完照片後已向德拉瓦州（Delaware）警方報案。