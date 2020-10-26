挑戰皇室！示威者擬赴德使館　要查泰王遠距治國是否合法

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根據《路透社》報導，這波示威潮已成為泰國近年最大規模的反政府活動，抗議者 25 日發聲明表示，計劃週一遊行至德國大使館，向德方遞交請願信，詢問國王在德國行使其泰王權力一事是否合法，要求讓泰國恢復真正的君主立憲制。
瓦吉拉隆功除了言行荒誕，先前泰國爆發新冠肺炎疫情時，他帶著王后、妃嬪、女侍飛往德國，豪擲千金、避疫兼玩樂的行為也引發人民不滿；德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）近日接受質詢時，也直言泰王不應在德國境內治理他自己的國家，不排除採取行動制止。
泰王從 2007 年起就大多待在德國、瑞士等地，住的是豪華酒店還有別墅，開銷相當驚人。長期關注泰國消息的記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）9 月底就在臉書貼出一張瓦吉拉隆功仍是王子期間、泰國駐德外交人員服侍他的驚人開銷，短短 5 個月內金額就高達 93.8 萬歐元（約台幣 3284 萬），挨批是白白浪費人民的辛苦錢，日前王室車隊行經示威現場附近時，還遭許多抗議民眾高喊「我的稅」來表達不滿。
不只不滿意泰王，示威者也要求總理帕拉育( Prayuth )要於 24 日前下台，惟總理辦公室重申帕拉育不會辭職，國會將在要來這週開會討論局勢發展。