挑戰皇室！示威者擬赴德使館　要查泰王遠距治國是否合法

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

挑戰皇室！示威者擬赴德使館　要查泰王遠距治國是否合法

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-26 07:31:16｜update2020-10-26 07:34:49

▲泰國示威者 25 日繼續發起遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國示威者 25 日繼續發起遊行。（圖／美聯社／達志影像）
泰國政局持續動盪，大批示威者 25 日再於曼谷聚集，並計劃 26 日遊行到德國駐泰國大使館，要求德方澄清泰王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）是否該在德國行使職權、有無違法當地法律，聲稱希望將泰國帶回真正的君主立憲制度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲現任泰王瓦吉拉隆功登基前後都是爭議不斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲現任泰王瓦吉拉隆功登基前後都是爭議不斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
根據《路透社》報導，這波示威潮已成為泰國近年最大規模的反政府活動，抗議者 25 日發聲明表示，計劃週一遊行至德國大使館，向德方遞交請願信，詢問國王在德國行使其泰王權力一事是否合法，要求讓泰國恢復真正的君主立憲制。
瓦吉拉隆功除了言行荒誕，先前泰國爆發新冠肺炎疫情時，他帶著王后、妃嬪、女侍飛往德國，豪擲千金、避疫兼玩樂的行為也引發人民不滿；德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）近日接受質詢時，也直言泰王不應在德國境內治理他自己的國家，不排除採取行動制止。

▲先前外媒曾報導，瓦吉拉隆功先前長期旅居德國，住的是豪華飯店，開銷相當驚人。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒曾報導，瓦吉拉隆功先前長期旅居德國，住的是豪華飯店，開銷相當驚人。（圖／美聯社／達志影像）
泰王從 2007 年起就大多待在德國、瑞士等地，住的是豪華酒店還有別墅，開銷相當驚人。長期關注泰國消息的記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）9 月底就在臉書貼出一張瓦吉拉隆功仍是王子期間、泰國駐德外交人員服侍他的驚人開銷，短短 5 個月內金額就高達 93.8 萬歐元（約台幣 3284 萬），挨批是白白浪費人民的辛苦錢，日前王室車隊行經示威現場附近時，還遭許多抗議民眾高喊「我的稅」來表達不滿。
不只不滿意泰王，示威者也要求總理帕拉育( Prayuth )要於 24 日前下台，惟總理辦公室重申帕拉育不會辭職，國會將在要來這週開會討論局勢發展。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀