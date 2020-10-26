川普猛戳拜登父子醜聞　俄國普丁：沒見杭特有啥犯罪行為

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川普猛戳拜登父子醜聞　俄國普丁：沒見杭特有啥犯罪行為

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-26 08:18:27

▲俄羅斯總統普丁(左)回應拜登父子近日爭議事件，聲稱杭特確實在烏克蘭有商業經營，但沒看見有什麼犯罪行為，似乎打臉了川普(右)近日猛攻對手的言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統普丁(左)回應拜登父子近日爭議事件，聲稱杭特確實在烏克蘭有商業經營，但沒看見有什麼犯罪行為，似乎打臉了川普(右)近日猛攻對手的言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）近日爆出電郵門醜聞，遭對手川普在終場辯論會上猛攻，指控拜登及其家族從俄羅斯收受許多金錢，也與烏克蘭有不正當的金錢往來。對此俄國總統普丁（ Vladimir Putin ）則打臉川普，說拜登次子杭特（ Hunter Biden ）確實在烏克蘭有事業經營，但沒看見有什麼犯罪行為。
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根據《路透社》報導，隨著大選腳步越來越近，有關候選人的爆料也越來越多，拜登和杭特與中國、烏克蘭商業往來也備受關注。普丁已過週日被傳媒問及此事時，表示杭特在烏克蘭曾經、現在或許仍有商業經營，但他不清楚細節，也不覺得俄方需要對此表達擔心，因為這與美國和烏克蘭人才比較有關係。
普丁並聲稱，杭特確實擁有至少一間公司，但他沒有從中看到任何犯罪行為：「至少我們對此（犯罪情事）一無所知。」他也反駁杭特與莫斯科已故前市長及其遺孀存在任何商業關係的傳言。
報導指出，先前外界普遍認為普丁與川普關係算不錯，先前美國情報機構還曾查出俄國有干預 2016 美國大選、導致川普勝選的跡象，遭到俄國否認，但普丁週日在記者會上的發言，顯然與川普不在同個打擊火線上；而且川普對於拜登父子的指控缺乏更多實質證據支持，對於民調仍處於落後的川普而言，該醜聞是否真能讓他扳回一城，仍是未知數。
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