新疆喀什列新冠高風險區 單日新增137例無症狀患者
新疆喀什列新冠高風險區 單日新增137例無症狀患者
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-26 08:56:25｜update2020-10-26 08:58:19
新冠肺炎全球持續延燒，中國也再度傳出新一波疫情。新疆喀什 25 日檢出 137 例新冠肺炎無症狀感染者，都與前一天發現病例女性患者的父母所在工廠有關，當地民眾徹夜接受篩檢，當地政府已啟動一級應急響應，中國國家衛健委也已派工作組趕赴當地。
綜合陸媒報導，新疆喀什疏附縣繼 24 日發現一起新冠病毒無症狀感染者後，當地即對密切接觸人員展開大範圍篩查，截至 25 日已發現 137 人檢測呈陽性，經診斷確認為無症狀感染者。新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇表示，喀什疏附縣站敏鄉二村一名 17 歲少女先確診為無症狀感染者，隨後疏附縣也傳出 137 人無症狀感染，都與她父母所在的三村工廠有關。喀什地區決定用 2 天的時間對喀什所有居民以及目前在喀什的人員核酸檢測，各中小學未住校的學生及幼兒園暫時停課至 10 月 30 日。
除了一口氣多出逾百名確診，還引起外界注意的是，少女今年並無外地旅居史，感染者被檢出陽性前 16 天也無與確診病例、疑似病例、發燒病患以及野生動物接觸史。
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