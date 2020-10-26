挑戰萬三？零股交易上路 台股開高後見急跌、台積電翻黑
挑戰萬三？零股交易上路 台股開高後見急跌、台積電翻黑
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-26 09:41:50｜update2020-10-26 09:57:59
台股市場今（26）日實施「盤中零股制度」第一階段上路，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，有助於小資族進場投資，促進資本市場年輕化。而台股今日開盤漲24.73點，加權股價指數以12923.55點開出，權值股台積電、大立光開高，早盤漲60多點，持續向挑戰萬三前進，不過9點半過後，陸股走跌，台股也跟著臉綠，台積電、大立光也翻黑。
市場持續觀望美國大選，美股股市上周五（23日）漲跌互見，道瓊指數下跌28.09點，或0.10%，收28,335.57點；標普500指數上漲11.90點，或0.34%，收3,465.39點；那斯達克指數上漲42.2點，或0.37%，收11,548.28點；費城半導體指數下跌10.22 點，或0.43%，收2,360.23點。台股盤中零股制度今上路，其交易時間和大盤相同，依照價格優先、時間優先的原則成交，特色是大幅降低門檻，像是「元大台灣50」（0050）、「元大高股息」（0056）一張（1000股）個別要價約新台幣10萬元、3萬元，開放盤中交易零股後一股僅約100元與30元，小資族只要少喝一杯咖啡，就可參與台股當投資人。而不少龍頭企業股價上看3位數，想買一張至少得準備10萬元，但隨著零股盤中交易上路，小資族只要100元就可以購入一股。
而台股今日開盤漲24.73點，加權股價指數以12923.55點開出，在權值股台積電、大立光開高後再度站上12900點，早盤指數持續走高，最高來到12971點，漲70多點，向13000點靠近，但9點30分過後陸股跌1%開低，台股賣單急跌往下。至於大家眼中的績優股台積電，因盤中零股交易受到關注，早盤呈現量大，股價一度來到455元，不過隨後來到盤下，在平盤附近遊走。鴻海跌0.7%，來到80.2元。至於大立光早盤開高來到3215元後，漲幅縮小，9點半過後來到平盤附近。