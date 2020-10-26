黨產委員會編150萬架網站　藍委：追黨產也能大內宣？

「架網站做宣傳」，

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「跟國民黨討錢」的抽象概念，至於為何而討、討了什麼，大部分的人並不清楚，甚至有行政法院的法官聲請釋憲時，在理由書上寫下「轉型正義直白點說，就是新興民主國家和前政權算帳。」

林峯正認為，若連法官都完全不認同轉型正義，一般人民更不會理解，才有必要成立網站的必要。