黨產委員會編150萬架網站 藍委：追黨產也能大內宣？
黨產委員會編150萬架網站 藍委：追黨產也能大內宣？
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-26 10:09:10｜update2020-10-26 10:28:54
不當黨產委員會主委林峯正今（26）日赴立法院進行110年度預算報告、並備質詢。國民黨立委陳玉珍質詢時指出，黨產委員會編列了150萬元，目的是「架網站做宣傳」，質疑民進黨追討黨產都能做大內宣。陳玉珍直呼「是要讓民眾知道政府有多離譜嗎？」林峯正則回答「這是去年的附帶決議，遵照大院決議。」
不當黨產委員會的預算報告中指出，預算除了作為處理政黨、附隨組織的財產調查、以及辦理公開聽證會外，還有部分經費會維護專屬網站，對外提供調查及取回或追徵價額之進度、查詢政黨及其附隨組織之不動產相關資訊，向人民公開相關資訊，以維護人民知的權利。在陳玉珍質詢完後，民進黨立委賴惠員才給林峯正闡述的機會。林峯正指出，追討黨產對於民眾來說，是一個「跟國民黨討錢」的抽象概念，至於為何而討、討了什麼，大部分的人並不清楚，甚至有行政法院的法官聲請釋憲時，在理由書上寫下「轉型正義直白點說，就是新興民主國家和前政權算帳。」林峯正認為，若連法官都完全不認同轉型正義，一般人民更不會理解，才有必要成立網站的必要。