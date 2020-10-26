蘇貞昌要關新聞台？藍委、扁政府新聞局長率眾聲援中天

中天新聞台換照聽證會今（26）日登場，國民黨立委、陳水扁政府新聞局長鍾琴帶領民眾前往國家通訊傳播委員會（NCC）前面，揮舞旗幟表達聲援之意。大喊「蔡英文踹共！蘇貞昌黑手不要伸入NCC」。

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國民黨立委包括楊瓊瓔、許淑華、李彥秀、曾銘宗、李德維、林為洲、羅明才、林奕華、陳玉珍、林德福、葉毓蘭等十多人都陪同民眾到NCC濟南路辦公室前聲援中天、捍衛言論自由。國民黨總召林為洲表示，國民黨執政時期，馬政府有關掉民視、三立嗎？民進黨現在要透過NCC關掉中天，根本就是沒有言論自由的「民主退步黨」。他質疑，NCC用中天接受中共資助，為匪宣傳的理由要關電視台，那NCC就要把證據拿出來？

林為洲進一步說，中天又沒煽動民眾去潑漆、放火燒總統府，蔡政府要關掉中天就是政治力介入，要關掉敵對的電視台。

▲中天換照聽證會登場，扁政府新聞局長鍾琴聲援中天。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.26）