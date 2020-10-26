蘇貞昌要關新聞台？藍委、扁政府新聞局長率眾聲援中天

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蘇貞昌要關新聞台？藍委、扁政府新聞局長率眾聲援中天

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-26 10:58:40｜update2020-10-26 12:07:48

▲中天換照聽證會登場，國民黨立委聲援中天，呼籲行政院黑手拿開。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.26）
▲中天換照聽證會登場，國民黨立委聲援中天，呼籲行政院黑手拿開。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.26）
中天新聞台換照聽證會今（26）日登場，國民黨立委、陳水扁政府新聞局長鍾琴帶領民眾前往國家通訊傳播委員會（NCC）前面，揮舞旗幟表達聲援之意。大喊「蔡英文踹共！蘇貞昌黑手不要伸入NCC」。
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國民黨立委包括楊瓊瓔、許淑華、李彥秀、曾銘宗、李德維、林為洲、羅明才、林奕華、陳玉珍、林德福、葉毓蘭等十多人都陪同民眾到NCC濟南路辦公室前聲援中天、捍衛言論自由。國民黨總召林為洲表示，國民黨執政時期，馬政府有關掉民視、三立嗎？民進黨現在要透過NCC關掉中天，根本就是沒有言論自由的「民主退步黨」。他質疑，NCC用中天接受中共資助，為匪宣傳的理由要關電視台，那NCC就要把證據拿出來？
林為洲進一步說，中天又沒煽動民眾去潑漆、放火燒總統府，蔡政府要關掉中天就是政治力介入，要關掉敵對的電視台。

國民黨立委鄭麗文表示，她強調因為2018年韓國瑜當選高雄市長，去年蘇貞昌上台後NCC特別成立一個科專門監看新聞台，NCC罰中天的新聞內容都是關於韓國瑜的報導，「這就是秋後算帳！」她更質疑，陳水扁執政時期曾打算關TVBS，但是最後也沒那個膽，因為蘇貞昌2024要選總統，怕被不同聲音罵，所以一定要關掉中天。

立委李德維表示，美國總統大選中，美國有線電視新聞網（CNN）整天罵川普總統，川普也沒有要關CNN。立委林奕華表示，民進黨說中天新聞被罰多，其實被罰最多的是三立電視台，三立因為違反兒少法、置入性行銷都被罰過。

立委葉毓蘭表示，我常被叫錯名字成「葉菊蘭」，葉菊蘭的丈夫鄭南榕當初為了捍衛言論自言而自焚，爭取100%言論自由，哪知道現在民進黨卻要關電視台、打壓言論自言，不知道民進黨有什麼難言之隱，一定要關中天。立委吳怡玎表示，根據NCC組織法，NCC存在是為了保障憲法中的言論自由，現在卻要關新聞台，關電視台完全不符合NCC組織法，「到底是在保障言論自由，還是打壓言論自由？」今天民進黨更讓黨政軍伸入媒體，沒有保障媒體專業，今天我們到這邊表達意見，不是NCC審查媒體，而是人民檢視NCC有無做好自己的工作。

陳水扁時期新聞局長鍾琴，不滿NCC打算將中天新聞台撤照，為要求NCC應秉持行政中立及捍衛新聞自由，號召群眾舉辦這場「捍衛新聞自由  民主論壇/自由開講」集會活動，鍾琴表示，發起這場活動是為了捍衛言論自由，要向打壓新聞自由的行政院咎責。

▲中天換照聽證會登場，扁政府新聞局長鍾琴聲援中天。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.26）
▲中天換照聽證會登場，扁政府新聞局長鍾琴聲援中天。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.26）
 

▲中天新聞台換照聽證會登場，國民黨立委、前新聞局長鍾琴帶領支持者前往國家通訊傳播委員會（NCC）前面，揮舞旗幟表達聲援中天之意。（圖／記者林條遜攝.2020.10.26）
▲中天新聞台換照聽證會登場，國民黨立委、前新聞局長鍾琴帶領支持者前往國家通訊傳播委員會（NCC）前面，揮舞旗幟表達聲援中天之意。（圖／記者林條遜攝.2020.10.26）
 
 
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