2022後繼續掌權？中國官媒五中全會前大力宣傳「習思想」

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2022後繼續掌權？中國官媒五中全會前大力宣傳「習思想」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-26 10:17:15｜update2020-10-26 10:20:12

習近平/解放軍
▲中國官媒在五中全會前，大力宣傳習近平思想，美國媒體認為這可能反應習近平有意掌權至2022年後。（圖／美聯社／達志影像）
中國共產黨今（ 26 ）日至 29 在北京召開第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），將研究關於制定國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃（十四五）等議程。五中全會前，中國官媒再次加大宣傳國家主席習近平的「治國方針」，外國媒體認為習近平有意透過掌控意識形型態，來達到其個人政治野心，作為 2022 年中共二十大之後繼續獨攬大權的基礎。
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《美國之音》 25 日分析，第十九屆五中全不只要制定十四五規劃和 2035 年遠景規劃，還會在政治層面進一步鞏固習近平政權。官媒《新華社》22 日的「學習進行時」特別指出《習近平談治國理政》第三卷是全面系統反映習近平新時代中國特色社會主義思想的權威著作。《新華社》稱，學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」對於推動黨員、幹部和群眾具有重要意義。
分析人士指，中共從 2017 年十九大修改黨章，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章後，習近平思想便成為與毛澤東思想、鄧小平理論並列的第三個以領導人名字命名的中共指導思想，並在中國被大力宣揚。在中國掌控的宣傳機構、媒體的推動下，習近平思想在中國發展到了「無所不在」的程度，讓習近平成為自毛澤東之後能見度最高的中共領導人。

中國教育部今年 7 月進一步宣佈，9 月起在北京大學、清華大學等 37 所重點大學開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，將習近平思想列為中國重點大學必修課。《美國之音》認為，這是習近平緊抓全國意識形態，展現了直追毛澤東的野心。

彭博社》也認為，將習近平思想提升至毛澤東主義的地位，對於習近平非常重要，平息反對派、保持政治安全至 2022 年。福特漢姆法學院（ Fordham Law School ）教授，指出提升習思想的仲要像在提高習近平的形象，每次透過官媒、黨文件發出「要學習」的命令，傳遞給黨員和大眾「誰的命令真正重要」的信號。

▲中國國家主席習近平今年8月作出重要指示「餐飲浪費現像，觸目驚心、令人痛心」。（圖／翻攝自中新社／新華社）
▲中國國家主席習近平今年8月作出重要指示「餐飲浪費現像，觸目驚心、令人痛心」。（圖／翻攝自中新社／新華社）
分析人士預計，在 2022 年二十大前，習近平會大力集權，通過「習家軍」完成人事布局，並以「四大心腹」為核心，分別是中共中央書記處書記丁薛祥，國務院副總理劉鶴，國家發改委主任何立峰和中組部部長陳希。

但習近平能否實現野心？哥倫比亞大學政治學博士王軍濤向《美國之音》表示，習近平在過程中，得罪了太多的利益集團和勢力，令政治安全成為最重要的事情，而他本人又缺乏像毛澤東、鄧小平那樣的本事和自信，因此需要通過鋪天蓋地的各種宣傳，來鞏固和提升自己的政治地位。

王軍濤認為，習近平不是透過打天下上位，因此不敢「後發制人」讓別人先出招，他可能到過世都不會退下來。

雪梨科技大學教授、中國問題專家馮崇義則認為，經過幾十年改革開放，畢竟時代變了，習近平不可能像毛澤東那樣獲得「發自內心」的全民崇拜，只是靠手中的權力資源要脅世人，希望持續掌權。香港前政協委員劉夢熊也表示，習近平確實有 2022 年後繼續掌權的戰略意圖，但從他 8 年來的內政外交成果看，他遠沒有做到讓人心服口服的程度。
▲川普跟習近平（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係近期不斷惡化，衝擊全球經濟，不少專家認為中國政府提出的「雙循環」政策可能難以將決問題。（圖／美聯社／達志影像）
 
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