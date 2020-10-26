2022後繼續掌權？中國官媒五中全會前大力宣傳「習思想」

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分析人士指，中共從 2017 年十九大修改黨章，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章後，習近平思想便成為與毛澤東思想、鄧小平理論並列的第三個以領導人名字命名的中共指導思想，並在中國被大力宣揚。在中國掌控的宣傳機構、媒體的推動下，習近平思想在中國發展到了「無所不在」的程度，讓習近平成為自毛澤東之後能見度最高的中共領導人。
中國教育部今年 7 月進一步宣佈，9 月起在北京大學、清華大學等 37 所重點大學開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，將習近平思想列為中國重點大學必修課。《美國之音》認為，這是習近平緊抓全國意識形態，展現了直追毛澤東的野心。
《彭博社》也認為，將習近平思想提升至毛澤東主義的地位，對於習近平非常重要，平息反對派、保持政治安全至 2022 年。福特漢姆法學院（ Fordham Law School ）教授，指出提升習思想的仲要像在提高習近平的形象，每次透過官媒、黨文件發出「要學習」的命令，傳遞給黨員和大眾「誰的命令真正重要」的信號。
分析人士預計，在 2022 年二十大前，習近平會大力集權，通過「習家軍」完成人事布局，並以「四大心腹」為核心，分別是中共中央書記處書記丁薛祥，國務院副總理劉鶴，國家發改委主任何立峰和中組部部長陳希。
但習近平能否實現野心？哥倫比亞大學政治學博士王軍濤向《美國之音》表示，習近平在過程中，得罪了太多的利益集團和勢力，令政治安全成為最重要的事情，而他本人又缺乏像毛澤東、鄧小平那樣的本事和自信，因此需要通過鋪天蓋地的各種宣傳，來鞏固和提升自己的政治地位。
王軍濤認為，習近平不是透過打天下上位，因此不敢「後發制人」讓別人先出招，他可能到過世都不會退下來。
雪梨科技大學教授、中國問題專家馮崇義則認為，經過幾十年改革開放，畢竟時代變了，習近平不可能像毛澤東那樣獲得「發自內心」的全民崇拜，只是靠手中的權力資源要脅世人，希望持續掌權。香港前政協委員劉夢熊也表示，習近平確實有 2022 年後繼續掌權的戰略意圖，但從他 8 年來的內政外交成果看，他遠沒有做到讓人心服口服的程度。