NBA／湖人續約難題　格林：留下詹皇和一眉哥就夠了

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NBA／湖人續約難題　格林：留下詹皇和一眉哥就夠了

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-26 10:41:03

▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
才剛拿到NBA總冠軍的洛杉磯湖人馬上要面臨陣中10位球員將成為自由球員，「勝堂射手」Danny Green相當直白地表示，只要留下核心「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis就夠了。
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湖人陣中僅剩James、Green和Kyle Kuzma在內的6名球員有合約在身，而奪冠主力陣容Davis、Rajon Rondo、Kentavious Caldwell-Pope以及JaVale McGee和未參與復賽的Avery Bradley將保有下賽季合約選擇權，而「魔獸」Dwight Howard、J.R. Smith、Markieff Morris、Dion Waiters和Jared Dudley則將成為自由球員。
Green談到球隊和自由球員續約問題，「我們有多達10人是自由球員，要把大家都留下是很困難的事情，但如果你擁有LeBron和AD作為球隊核心，那把他們留下就是最重要的事情，不需要多煩惱其他的。」

Green解釋，「就像大家所看到的，我們其他隊友表現不佳時仍贏得比賽，因為我們擁有這兩個傢伙，他們天賦驚人，兩人合體時能贏下許多比賽。」
 
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