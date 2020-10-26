NBA／湖人續約難題 格林：留下詹皇和一眉哥就夠了
NBA／湖人續約難題 格林：留下詹皇和一眉哥就夠了
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-26 10:41:03
才剛拿到NBA總冠軍的洛杉磯湖人馬上要面臨陣中10位球員將成為自由球員，「勝堂射手」Danny Green相當直白地表示，只要留下核心「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis就夠了。
湖人陣中僅剩James、Green和Kyle Kuzma在內的6名球員有合約在身，而奪冠主力陣容Davis、Rajon Rondo、Kentavious Caldwell-Pope以及JaVale McGee和未參與復賽的Avery Bradley將保有下賽季合約選擇權，而「魔獸」Dwight Howard、J.R. Smith、Markieff Morris、Dion Waiters和Jared Dudley則將成為自由球員。Green談到球隊和自由球員續約問題，「我們有多達10人是自由球員，要把大家都留下是很困難的事情，但如果你擁有LeBron和AD作為球隊核心，那把他們留下就是最重要的事情，不需要多煩惱其他的。」
Green解釋，「就像大家所看到的，我們其他隊友表現不佳時仍贏得比賽，因為我們擁有這兩個傢伙，他們天賦驚人，兩人合體時能贏下許多比賽。」