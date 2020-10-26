民調海放藍綠對手 侯友宜強調把握當下專心市政
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-26 11:51:34
後小英時代來臨，根據最新的民調，2024最可能的總統人選信任指數，國民黨籍新北市長侯友宜以71.9%居冠，大幅領先其他藍、綠、白的政治人物；侯友宜受訪時強調，「無論外面風風雨雨如何，我只專心現在最要的市政工作，才是我所有最在意的一件事。」
根據美麗島電子報的最新民調，比較2024總統最可能人選的民眾信任指數，侯友宜以71.9%的信任指數，大幅領先民進黨籍副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0％、前國民黨主席朱立倫53.5％，及民眾黨籍的台民市長柯文哲45.9％；名嘴吳子嘉評論時表示，國民黨最有可能的候選人是朱立倫，此次他的信任指數為53.5%，2024如果是朱立倫跟民進黨候選人拚，會是一個PK平盤的局面，現在可看出這個趨勢不變，未來侯友宜是2024年最有可能的人選。針對吳子嘉也在政論節目中分析，賴清德跟鄭文燦會鬥到至死方休，不會讓了，因為2個人的民調太接近外，另還有行政院長蘇貞昌在後面虎視眈眈，媒體也關心蘇貞昌是否有可能成為侯友宜角逐2024總統寶座的對手；侯友宜今(26)日受訪時回應，外界對任何人的看法，都表示尊重，但他在意的是把握當下，努力做好市政工作，全心全意做好市民所託付的事情。至於吳子嘉認為柯文哲已經立志且一定參選，但現在的民調為45.9％，看來2024總統大選毫無希望，可說出局了，一點機會都沒有；侯友宜則指出，柯文哲是一個非常純真努力負責任的首長，不管民調的高低如何，相信柯文哲都會努力把現在的工作做好，希望大家一起為市政而努力。