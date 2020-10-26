反習勢力暗潮洶湧？《人民日報》新社長被爆擁情婦、巨產

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《亞洲自由電台》報導，爆出醜聞的庹震曾擔任廣東省宣傳部長，2013 曾被指控將《南方周末》新年獻辭「中國夢，憲政夢」，強迫刪改為「我們比任何時候都更接近夢想」出現多處錯誤，遭到 50 多名記者、編輯連署抗議，成為中國公民爭取新聞自由的代表運動受到國際關注。然而，運動過後多名媒體工作者、領導階層被撤換，但庹震仕途卻平步青雲一路升至《人民日報》總編輯。
庹震人事令一出，立刻有海外媒體爆料，庹震在北京任官 5 年擁有 6 位情婦，名下有兩間房產，但他的直系親屬名下有 8 間昂貴的房產，總存款在 4500 萬（人民幣）左右，其中一位在海外的直系親屬轉移的財產不明。
《自由亞洲電台》指出，無法證實這些傳言的真實性，但政治大學名譽教授丁樹範受訪時表示，人民日報、新華社社長換人，馬上就爆出新的人民日報社長的傳言，這很不尋常，這表示一定有一群人已經把資料准備好要反制。這些爆料的人可能也在看習近平會怎麼反應。如果習近平真的去調查，覺得新的社長有問題，馬上把他換掉、調走，當然可能暫時止血，當然他的面子是有點難看
中央大學兼任副教授曾建元則認為，習近平面臨內外形勢交迫，希望在十九屆五中全會展現新的局面，穩定國內外情勢。而且五中全會，正逢美國總統改選期間，如何展現中美關系新局面，中國兩個黨媒的人事變動，應該是習一連串人事新布局的一環。
而習近平統治的正當性建立在打貪反腐整肅異己的基礎之上，如果他提拔的人選有貪腐情色問題，將衝擊其領導威信和統治正當性。曾建元指出，中共高官的貪瀆或情色問題，很多都是暗潮洶湧，不是新聞，被當作政治的把柄作政治鬥爭工具使用。過去他以這種手法針對政治對手，打貪整肅黨內異己，現在是被人以其人之道還治其人之身。