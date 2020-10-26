反習勢力暗潮洶湧？《人民日報》新社長被爆擁情婦、巨產

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反習勢力暗潮洶湧？《人民日報》新社長被爆擁情婦、巨產

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-26 11:03:42｜update2020-10-26 11:04:13

▲（圖／翻攝自中國政府網）
▲《人民日報》新社長的人事令一公佈，就被爆料其擁有多名情婦和鉅額財產，外界認為，這可能是中共內部集體反對習近平在2022後連任的徵兆。（圖／翻攝自中國政府網）
中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今（ 26 ）日在北京舉行，在五中全會召開前，中國官媒除了宣傳「習近平思想」《新華社》、《人民日報》領導階層也經歷人事異動，總編輯庹震升任《人民日報》社長；總編輯何平升任《新華社》社長。但《人民日報》的新社長的人事令一公佈，就被爆料其擁有多名情婦和鉅額財產，外界認為，這可能是中共內部集體反對習近平在 2022 後連任的徵兆。
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2 大官媒更換領導人被認為是習近平在五中全會前的重要人事佈局之一，根據官網，《人民日報》前社長為李寶善，《新華社》社長為蔡名照，2 人都是第十九屆中央委員； 2 家官媒的新社長的庹震、何平原本都是報社的總編輯，庹震則是十九屆中央候補委員。 
亞洲自由電台》報導，爆出醜聞的庹震曾擔任廣東省宣傳部長，2013 曾被指控將《南方周末》新年獻辭「中國夢，憲政夢」，強迫刪改為「我們比任何時候都更接近夢想」出現多處錯誤，遭到 50 多名記者、編輯連署抗議，成為中國公民爭取新聞自由的代表運動受到國際關注。然而，運動過後多名媒體工作者、領導階層被撤換，但庹震仕途卻平步青雲一路升至《人民日報》總編輯。

▲（圖／翻攝自網路）
▲2 家官媒的新社長的庹震、何平原本都是報社的總編輯，庹震則是十九屆中央候補委員。（圖／翻攝自網路）
庹震人事令一出，立刻有海外媒體爆料，庹震在北京任官 5 年擁有 6 位情婦，名下有兩間房產，但他的直系親屬名下有 8 間昂貴的房產，總存款在 4500 萬（人民幣）左右，其中一位在海外的直系親屬轉移的財產不明。

《自由亞洲電台》指出，無法證實這些傳言的真實性，但政治大學名譽教授丁樹範受訪時表示，人民日報、新華社社長換人，馬上就爆出新的人民日報社長的傳言，這很不尋常，這表示一定有一群人已經把資料准備好要反制。這些爆料的人可能也在看習近平會怎麼反應。如果習近平真的去調查，覺得新的社長有問題，馬上把他換掉、調走，當然可能暫時止血，當然他的面子是有點難看

中央大學兼任副教授曾建元則認為，習近平面臨內外形勢交迫，希望在十九屆五中全會展現新的局面，穩定國內外情勢。而且五中全會，正逢美國總統改選期間，如何展現中美關系新局面，中國兩個黨媒的人事變動，應該是習一連串人事新布局的一環。
而習近平統治的正當性建立在打貪反腐整肅異己的基礎之上，如果他提拔的人選有貪腐情色問題，將衝擊其領導威信和統治正當性。曾建元指出，中共高官的貪瀆或情色問題，很多都是暗潮洶湧，不是新聞，被當作政治的把柄作政治鬥爭工具使用。過去他以這種手法針對政治對手，打貪整肅黨內異己，現在是被人以其人之道還治其人之身。
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