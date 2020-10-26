MLB／「鬼神」柯蕭創5三振紀錄 道奇世界大賽率先聽牌
MLB／「鬼神」柯蕭創5三振紀錄 道奇世界大賽率先聽牌
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-26 11:39:28
道奇王牌Clayton Kershaw（柯蕭）今天在世界大賽第5場，幫助道奇以4:2擊敗光芒，他主投5.2局失2分，被打5安打，2保送，6次三振，表現優異，生涯207季後賽三振，也打破太空人強投Justin Verlander的季後賽205三振紀錄，道奇隊離睽違32年世界大賽冠軍，只差一步。
昨日道奇9局下再見失誤讓對手拿走勝利，今天推出王牌Kershaw，就是要他壓制光芒打線。道奇首局就拿下2分，由Mookie Betts敲出二壘安打後，Corey Seager適時安打先馳得點，再利用光芒先發Tyler Glasnow暴投，順利上到得分位置，Cody Bellinger又擊出右外野穿越安打取分。
次局道奇又有攻勢，Joc Pederson一棒轟出中外野全壘打再度拉開比分。
光芒3局下才開啟得分之鑰，由Yandy Díaz敲出三壘安打破蛋，菜鳥Randy Arozarena又敲出左外野安打，讓光芒追回2分。
不過道奇Max Muncy又再度開轟，Kershaw5.2局投完，還一度因為球迷不爽總教練這麼快換人有噓聲，單也是熱情掌聲給Kershaw。