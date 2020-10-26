國1台南段出口「地名改路名」被罵爆 高公局修正版出爐
國1台南段出口「地名改路名」被罵爆 高公局修正版出爐
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-26 11:13:26｜update2020-10-26 11:13:31
高速公路局研擬將國道 1 號永康、大灣及台南交流道標誌改為銜接路街名，但此舉引發民眾強烈反彈，認為此舉只會讓用路人更混亂，為此高公局今（ 26 ）日公布修正版，改用行政區名標誌，也強調未來的指示標誌內容擬定，會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。
因台南縣、市合併升格為直轄市，高公局計畫比照台北、高雄，將交流道以銜接的路街名最為標示，因此永康、大灣及台南交流道將改名為「中正北路、復興路、中山路」，但更改後卻讓當地人怨聲載道，認為此舉只會讓用路人更混亂。對此，高公局回應，因民眾普遍反應原地名標示較為清楚，考量民眾多習慣地名之呈現方式，因此將回復原區名標誌。
高公局指出，台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往的行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」地名方向指示標誌，也將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出的情形。高公局說，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。