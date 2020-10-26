中天營運不良、違規次數居冠　NCC聽證會提出「8大質疑」

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本次聽證會中，NCC提出八項提問，包含：
一、中天新聞台是否已履行前次換照的附款與行政指導，及評鑑命改善事項？
二、中天新聞台過去是否有營運不善情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？
三、中天新聞台內控機制是否足以確保下列事項，如落實節目製作流程自律；避免外界不當干預新聞製播；自律倫理委員會有效運作；獨立審查人有效運作；改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。
四、中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？
五、中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？
六、中天新聞台員工的勞動權益是否受到確實保障？
七、中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利影響？
八，中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利影響？
這八項提問中，又以中天違規事項居各電視台之冠最受到質疑。聽證會鑑定人、輔仁大學新聞傳播學系副教授陳順孝表示，中天在這次換照期間直到10月2日為止，違規相關法規事項達23次，遭裁罰金額破千萬元，是所有新聞台裡面次數與金額最高的，違規裡頭有12次是違法事實查證並損害公眾利益，也是全部新聞台最高；在新聞台涉己事務方面，2019年中天報導遭到NCC裁罰，卻說是因為報導韓國瑜過多而裁罰，這就與嚴重事實不符。
出席聽證會的名單中，中天電視派出新聞部總監梁天俠、新聞副總監謝建文與委任律師陳文元、方伯勳出席；值得注意的是，中天大股東神旺投資的董事長蔡衍明，也以利害關係人身份親自出席；另外，世新大學副校長、中天獨立審查人陳清河也出席擔任證人。
鑑定人部分則有公民團體與專家學者，包含公民參與媒體改造聯盟召集人林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、輔仁大學傳播學系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、中國文化大學新聞學系副教授陳慧蓉、台北大學經濟學系教授郭文忠等。
另一方面，今日聽證會登場後，會內、會外都相當熱鬧。包含333政黨聯盟、台灣退伍軍人聯合總會等團體，在NCC濟南路辦公室外集結抗議。為維持現場秩序，警方也在現場部屬重兵進行管制。據警方了解，民間團體約有3輛遊覽車到場，於今日9時起陸續集結，至於詳細人數要等主辦方通報。