影／柚子當孩子養　二水鄉白柚外銷到日本

節氣「霜降」後正值白柚採收期，彰化縣二水鄉柚農陳永棠所栽種的白柚深深擄獲東瀛客的味蕾，今年度再將二水鄉的白柚外銷到日本有2300斤，陳永棠說，他在果園裡常常對著白柚「練笑話」，所以每顆白柚的果肉更細緻甜美。

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▲白柚達人陳永棠將二水鄉白柚外銷到日本。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

× ▲白柚達人陳永棠將二水鄉白柚外銷到日本。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

從台電退休務農的二水鄉柚農陳永棠，對種植白柚情有獨鐘，8年前他接受二水鄉農會輔導與企業契作，大膽地將果樹進行矮化，以便照顧讓每顆白柚外型、色澤、口感達到最高品質，每台斤單價要價50元，也是彰化縣內唯一外銷日本的白柚果農。

二水鄉農會總幹事蔡文琳今（26）日再到陳永棠的柚子園關心陳永棠採收外銷日本白柚的情形，陳永棠說，今年第一批已經外銷到日本了，這一周要再準備第二批外銷的白柚，他大膽地將果樹進行矮化，方便照顧讓每顆白柚外型、色澤、口感達到最高品質。

▲陳永棠將果樹矮化種植管理，每年白柚約套袋1萬顆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

× ▲陳永棠將果樹矮化種植管理，每年白柚約套袋1萬顆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

蔡文琳指出，二水鄉有「白柚的故鄉」之稱，種植面積達120公頃，每年在節氣「霜降」後進入產季，近年國人飲食改變，中秋過後，柚子市價疲軟，每台斤約30至40元，節氣「霜降」後採收的白柚不論果肉或是水分都比文旦更飽滿豐厚，甘甜中帶酸的獨特風味，食用口齒留香，吃起來更過癮。

▲蔡文琳指出，二水鄉有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

× ▲蔡文琳指出，二水鄉有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

為提高白柚種植品質，二水農會輔導農民進行果樹矮化，以便銷出海外，但種植者多為老農，加上套袋、用藥程序複雜管理不易，選擇放棄，陳永棠卻看見商機，成為少數加入農民。

▲陳永棠栽種的白柚的果肉更細緻甜美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

× ▲陳永棠栽種的白柚的果肉更細緻甜美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.26）

68歲的陳永棠表示，他從小跟父親在八卦山脈下種植白柚，種植面積約3甲地，由於國人在中秋後幾乎不吃柚子，白柚市價始終不見起色，加上柚子能能長高至3樓高，採收不易，農藥也噴灑不到，於是接受農委會輔導，將果樹矮化種植管理，每年約套袋1萬顆，不用再爬上爬下，安全又輕鬆。

陳永棠說，日本對台灣外銷的白柚品質要求非常嚴格，首先農藥殘留一定要符合標準，然後皮衣外觀，不能有半點損傷，連黑點都不行，還有果肉甜度與重量要維持在2斤到2斤半之間，且送到契作農場還要靜置15天，通過二次篩檢，才能成功外銷日本，真的外銷的也只剩3千顆，大概整個果園的水果100顆才有1顆可以外銷。