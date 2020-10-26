NBA／Kobe獨具慧眼！湖人重返榮耀 總經理操作是關鍵
NBA／Kobe獨具慧眼！湖人重返榮耀 總經理操作是關鍵
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-26 11:43:36｜update2020-10-26 11:49:37
湖人總經理Rob Pelinka談起3年前剛接任此職位時，對於重建球隊相當沒有信心，然而湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant卻相當信任他，相信他能在2到3年內讓湖人重返榮耀奪冠，「他要我堅持下去，完成任務。」
Pelinka透露在復賽的泡泡園區內，好幾個晚上他都非常焦慮，那時他彷彿聽到了Kobe的聲音，「專注過程，完成任務。我好像聽到他這樣對我說。」Pelinka回憶起2017年Kobe如何推薦他，並說服他接任湖人總經理，「我記得他看著我說，嘿，我知道你的工作方式，是何等的專注，我也知道你是一位國際象棋手，我認為你可以在未來的2到3年內讓湖人贏得一次NBA總冠軍。」
那時Pelinka只覺得Kobe瘋了，「我記得我告訴他，你一定是瘋了，因為當時的管理層簽了幾名自由球員，導致失去薪資空間，雖然我看著他的眼神像是說他瘋了，但我想我會盡全力去實現他所期望的。」儘管Kobe無緣親眼見證湖人勇奪隊史第17冠， 但Pelinka但Kobe一家帶給湖人滿滿的勇氣和力量，也想告訴天上的好友說，「我想你是對的，兄弟，是你給我力量去做到。」