NBA／Kobe獨具慧眼！湖人重返榮耀　總經理操作是關鍵

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／Kobe獨具慧眼！湖人重返榮耀　總經理操作是關鍵

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-26 11:43:36｜update2020-10-26 11:49:37

▲ Kobe Bryant 熱愛籃球。（圖／取自BI）
▲ Kobe Bryant 熱愛籃球。（圖／取自BI）
湖人總經理Rob Pelinka談起3年前剛接任此職位時，對於重建球隊相當沒有信心，然而湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant卻相當信任他，相信他能在2到3年內讓湖人重返榮耀奪冠，「他要我堅持下去，完成任務。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
Pelinka透露在復賽的泡泡園區內，好幾個晚上他都非常焦慮，那時他彷彿聽到了Kobe的聲音，「專注過程，完成任務。我好像聽到他這樣對我說。」
Pelinka回憶起2017年Kobe如何推薦他，並說服他接任湖人總經理，「我記得他看著我說，嘿，我知道你的工作方式，是何等的專注，我也知道你是一位國際象棋手，我認為你可以在未來的2到3年內讓湖人贏得一次NBA總冠軍。」

那時Pelinka只覺得Kobe瘋了，「我記得我告訴他，你一定是瘋了，因為當時的管理層簽了幾名自由球員，導致失去薪資空間，雖然我看著他的眼神像是說他瘋了，但我想我會盡全力去實現他所期望的。」
儘管Kobe無緣親眼見證湖人勇奪隊史第17冠， 但Pelinka但Kobe一家帶給湖人滿滿的勇氣和力量，也想告訴天上的好友說，「我想你是對的，兄弟，是你給我力量去做到。」
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀