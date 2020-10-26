零股交易上路！台積電首盤成交逾9000股 台股開高後震盪
零股交易上路！台積電首盤成交逾9000股 台股開高後震盪
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-26 11:59:53｜update2020-10-26 12:01:57
台股市場今（26）日盤中零股交易第一階段上路，外界關注高價股表現，其中權值王台積電，首盤成交超過9000股，來到9091股，以455元開出，不過隨後來到平盤附近上下震盪。大盤指數也自早盤最高點12971點滑落，尤其9點半陸股開盤過後急殺，一度來到盤下，隨後又拉回，午盤約漲20、30點，來到12928點。
台股盤中零股制度今上路，其交易時間和大盤相同，依照價格優先、時間優先的原則成交，特色是大幅降低門檻。而不少龍頭企業股價上看3位數，想買一張至少得準備10萬元，但隨著零股盤中交易上路，小資族只要一杯咖啡100元就可以購入一股。而今日證交所董事長許璋瑤與總經理簡立忠也親自到證交所機房視察。證交所指出，本次盤中零股交易順利實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股之管道，也因交易門檻之降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市之意願，以孕育未來證券集中市場主幹投資人，減緩台灣股市高齡化之現象。
台股今日開盤漲24.73點，加權股價指數以12923.55點開出，權值股台積電、大立光開高，不過9點半陸股跌約1%，台股也跟著急跌來到盤下，所幸迅速拉回，午盤漲幅約0.2%、0.3%，漲20、30點，來到12925元。
台積電今早首盤量大成交9091股，以455元開出，隨後在平盤上下震盪，午盤暫收451元。大立光午盤漲0.6%，來到3200元，早盤同樣量大。至於鴻海今日開高後就拉回，午盤跌0.4%，來到80.3元左右。南亞科同樣弱勢跌1.7%，不過華碩、友達、緯創、國巨、長榮航漲1到2%，長榮也強勢漲7%。至於匯市，新台幣今日開高走高，早盤以28.910元兌1美元，升值0.7分開出後，一度觸及28.6元，大升超過3.17角，升幅達1.1%，持續向「彭淮南防線」28.5元逼近。