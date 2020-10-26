李登輝紀念圖書館落腳三芝？侯友宜：樂觀其成
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-26 12:39:10
對台灣民主政治影響深遠的前總統李登輝，已經奉安汐止五指山軍人公墓，有不少人推動設立紀念圖書館，但李登輝基金會後來撤回；新北市長侯友宜在市政總質詢時回應表示，如果家屬有意願圖書館落腳新北市的話，他樂觀其成，也願意協助促成。
曾經擔任過12年總統的李登輝，7月底辭世之後，本土社團一度努力推動，希望在他的家鄉三芝興建一個圖書館，容納李的藏書，也紀念他對台灣的貢獻，事實上在李登輝卸任總統之後，原本有設立圖書館的想法，也曾與國史館商討，但後來不了了之。2012年群策會改名為李登輝基金會後，公開宣稱要推動李登輝圖書館，當時新北市政府也積極配合此BOT案，卻被質疑圖利，李登輝才憤而放棄。
26日市政總質詢，民進黨議員陳世榮詢問侯友宜，對於李登輝圖書館設立在三芝的態度如何，有沒有政治壓力，新北市政府應該要協助促成。侯友宜回應，市府對於興建紀念圖書館沒有任何壓力，對於李登輝基金會撤回這個案子的原因，他要求文化局進行了解，侯友宜強調，以李登輝對台灣的貢獻，紀念圖書館落腳新北市他樂觀其成，也願意努力推動，但前提是尊重家屬的意見。