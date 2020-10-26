川普要重演「逆轉勝」劇本！不停造勢、狂攻拜登父子醜聞

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川普要重演「逆轉勝」劇本！不停造勢、狂攻拜登父子醜聞

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-26 12:12:56｜update2020-10-26 12:37:50

川普造勢
▲《華盛頓郵報》分析，大選投票日將至，川普似乎正在複製上屆勝選的逆轉勝劇本。圖為川普10月25日在新罕布什爾州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選將至，現任總統川普透露將在投票日（ 11 月 3 日）前每天舉行 5 至 6 場造勢大會，週五（ 23 ）在佛羅里達州樂觀地表示，認為自己贏了對手很多。他的造勢集會、人群還有對手拜登的醜聞都和 2016 年的劇本有許多相似之處，《華盛頓郵報》 25 日分析，川普在選戰的尾聲，打算重演上屆選舉的劇本，包括：對手（拜登）爆出醜聞、大量的集會造勢、激勵隱性選民投票。
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川普總統的顧問們加滿油全力衝刺，打算再衝一次 2016 年大選前 2 週的戰略：不停的造勢集會、攻擊民主黨的腐敗，激勵一些沒有被民意調查涵蓋到的隱性選民。今年雖然川普的造勢活動受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情的影響，但他仍然努力湊齊 2016 年劇本的要素，包括機密泄露爆出拜登的醜聞，要求對勁爭對手進行刑事調查。
2016 年投票日 11 天前聯邦調查局（ FBI ）宣佈，因為民主黨前眾議院議員韋納（ Anthony Weiner ）筆電發現新線索，將重啟調查希拉蕊（ Hillary Cliton  ）私人電子郵件儲存的機密訊息。這起事件重挫希拉蕊的形象，讓她在選戰後期被共和黨支持者攻擊是「不誠實的精英階層」，進而成為影響川普當選的原因之一。

川普週六（ 25 ）在俄亥俄州的造勢活動中，喊道「（對手拜登）絕對有什麼內幕。4 年前這個時候也有類似的情況。而這次更多」。支持者們高喊著「把他（拜登）關起來！」就像當初共和黨人要求逮捕希拉蕊一樣。

▲川普（後）、希拉蕊（前）兩人於
▲川普（後）、希拉蕊（前）兩人於 2016 年角逐總統。（圖／翻攝自NOWnews資料照）
雖然包括《華盛頓郵報》、IBD/TIPP 等多家民調顯示，拜登在全國、搖擺州的支持度都高於川普，但川普的競選顧問認為，造勢活動和募款的數據表明，像 2016 年後期川普支持度再次上升的可能確實存在。川普競選活動經理史泰平（ Bill Stepien ）表示，和 4 年前一樣，川普的支持者更為熱情，團隊發言人也指出，最後一場總統辯論後，一天就募集了 2600 萬美元，和 4 年前基層支持者群起捐款的現象如出一轍。

但民主黨人可不這麼認為，他們覺得這只是即將敗選的總統在自欺欺人。川普的支持者或許很熱情，但他防疫失當的執政績效，也前所未有的激發了民主黨人的熱忱。拜登團隊認為，4 年前很多選民可能不了解川普，所以不少人願意賭上一把，但今年選民們要的是穩定、平和而不是吹噓、混亂。

▲10月22日美國總統大選最後一場辯論（圖／美聯社／達志影像）
▲10月22日美國總統大選最後一場辯論後，川普團隊在24小時內募集到2600萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
《華盛頓郵報》指出，川普和一般的美國總統不同的地方是，他在選總統以前從沒有過參選經驗，大部分的美國總統至少輸過一場或打贏幾場選戰，這讓他們有助於了解不斷變化的政治格局和不同的策略。但川普的首場選戰，從一開始就很多人說他不會勝選，然而他還是入主白宮。這可能是 2016 劇本重演的原因之一，但川普現在面對的對手也不再是希拉蕊。
報導指，上屆大選川普和希拉蕊的支持度都很低，但這次根據多家民調，拜登的支持度自從 8 月的民主黨大會就不斷上升，雖然拜登花費大量的金錢維護自己的形象，但他在選民眼中，仍然比希拉蕊要來的正面一些。因此，民主黨民調專家貝能森（Joel Benenson）認為，這次大選如同對川普本人的公投。
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