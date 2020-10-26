川普要重演「逆轉勝」劇本！不停造勢、狂攻拜登父子醜聞

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2016 年投票日 11 天前聯邦調查局（ FBI ）宣佈，因為民主黨前眾議院議員韋納（ Anthony Weiner ）筆電發現新線索，將重啟調查希拉蕊（ Hillary Cliton ）私人電子郵件儲存的機密訊息。這起事件重挫希拉蕊的形象，讓她在選戰後期被共和黨支持者攻擊是「不誠實的精英階層」，進而成為影響川普當選的原因之一。
川普週六（ 25 ）在俄亥俄州的造勢活動中，喊道「（對手拜登）絕對有什麼內幕。4 年前這個時候也有類似的情況。而這次更多」。支持者們高喊著「把他（拜登）關起來！」就像當初共和黨人要求逮捕希拉蕊一樣。
雖然包括《華盛頓郵報》、IBD/TIPP 等多家民調顯示，拜登在全國、搖擺州的支持度都高於川普，但川普的競選顧問認為，造勢活動和募款的數據表明，像 2016 年後期川普支持度再次上升的可能確實存在。川普競選活動經理史泰平（ Bill Stepien ）表示，和 4 年前一樣，川普的支持者更為熱情，團隊發言人也指出，最後一場總統辯論後，一天就募集了 2600 萬美元，和 4 年前基層支持者群起捐款的現象如出一轍。
但民主黨人可不這麼認為，他們覺得這只是即將敗選的總統在自欺欺人。川普的支持者或許很熱情，但他防疫失當的執政績效，也前所未有的激發了民主黨人的熱忱。拜登團隊認為，4 年前很多選民可能不了解川普，所以不少人願意賭上一把，但今年選民們要的是穩定、平和而不是吹噓、混亂。
《華盛頓郵報》指出，川普和一般的美國總統不同的地方是，他在選總統以前從沒有過參選經驗，大部分的美國總統至少輸過一場或打贏幾場選戰，這讓他們有助於了解不斷變化的政治格局和不同的策略。但川普的首場選戰，從一開始就很多人說他不會勝選，然而他還是入主白宮。這可能是 2016 劇本重演的原因之一，但川普現在面對的對手也不再是希拉蕊。
報導指，上屆大選川普和希拉蕊的支持度都很低，但這次根據多家民調，拜登的支持度自從 8 月的民主黨大會就不斷上升，雖然拜登花費大量的金錢維護自己的形象，但他在選民眼中，仍然比希拉蕊要來的正面一些。因此，民主黨民調專家貝能森（Joel Benenson）認為，這次大選如同對川普本人的公投。