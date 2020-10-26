中天律師全力開火護航　學者反批：違規破千萬全台最高

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

中天律師全力開火護航　學者反批：違規破千萬全台最高

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-26 12:23:04｜update2020-10-26 12:23:24

▲中天電視換照聽證會今（26）日上午登場。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
▲中天電視換照聽證會今（26）日上午登場。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
國家通訊傳播委員會NCC今（26）日舉行中天換照聽證會，現場炮火隆隆。中天電視質疑，自2014年換照之後，中天前3年評鑑都未遭裁罰；至於目前累計21件違規案件，其中只有5件確定，因此這些案件不能做為換照衡量標準。但在場學者也表示，中天在裁罰件數、金額都是全台最高，在事實查證與涉己事務上，也有嚴重問題，顯示其無法自律。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現場聽證會開始前，中天電視與神旺投資等利害關係人代理人、律師方柏勳先就發言時間提出質疑，最後經NCC准許後，將將當事人與利害關係人發言時間加總並加長5分鐘至30分鐘，不過對於使用簡報的要求，遭到駁回。
於當事人與利害關係人發言時間中，方伯勳表示，中天新聞2014年換照過後，在前3年都未有裁罰紀錄，且這3年間的評鑑也合格，之後截至10月共計遭到NCC裁罰21件，其中與政治有關有14件，且21件中僅5件事確定，其他都還在行政訴訟中；但NCC無視法院還在審理過程中，將21件違規視為中天換照的衡量因素，這並不合理。

▲蔡衍明。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
▲神旺投資董事長蔡衍明親自出席中天換照聽證會。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
方伯勳指出，在21件裁罰當中，有12件是違法事實查證，所謂事實查證有誤，一般分為三種情況，分別是沒有調查、有調查但沒有查明、有調查但報導非查證的事實；中天新聞遭裁罰的案件中，都屬於有調查但沒有查明，這應是相對較不嚴重的違規，僅能算做是「過失」。

方伯勳認為，所謂的事實查證，不應如NCC所言要窮竟一切努力，這反而會造成媒體動輒得咎、寒蟬效應，應是合理的查證即可；以日前遭罰的柚子案為例，中天如何先了解現場來賓要說什麼？且他們也要先查證農民確實有棄置柚子的事實，但不知重量為多少，只好先以補助款多少來計算。

方伯勳也說，中天遭罰的21件違規中，扣掉政治類型僅7件，相較三立電視台2018年至今年9月的共11件、政治2件，並不算過高；被裁罰的21件中，也都是民眾檢舉而來，與台灣民眾政治立場、主管機關執法有關，不能說因此中天新聞品質較差。方伯勳發言完後，另一位利害關係人委託律師要求再度發言，但由於發言時間已經超過，因此遭到NCC駁回。

▲蔡衍明。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
▲神旺投資董事長蔡衍明親自出席中天換照聽證會。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
 

隨後，會場進入鑑定人陳述時間。鑑定人、中研院法研所研究員廖福特表示，頻譜頻道是國內稀有資源，應該由國家妥善分配，也應該持續審查；執照不是一旦擁有後，就是永久擁有，應該與其他新聞台做比較。

鑑定人、輔仁大學傳播學系副教授陳順孝表示，中天在這次換照期間直到10月2日為止，違規相關法規事項達23次，遭裁罰金額破千萬元，是所有新聞台裡面次數與金額最高的，違規裡頭有12次是違法事實查證並損害公眾利益，也是全部新聞台最高；在新聞台涉己事務方面，2019年中天報導遭到NCC裁罰，卻說是因為報導韓國瑜過多而裁罰，這就與嚴重事實不符。

陳順孝也說，中天自主規範雖相當完善，但並未有妥善執行，例如雖有設立獨立監察人，但監察人僅有出席會議與建議；而倫理委員會針對政論節目的爭議，也未有查證並延緩直播，這都顯示出中天自律失能等問題。
於第3位鑑定人結束陳述之後，方伯勳表示，中天方面手邊沒有這些鑑定人的報告，「沒人有辦法只聽到問題，就直接回覆」，應先暫停程序，先讓中天回覆這3位鑑定人的提問。對此，NCC請業務單位立即準備資料。不過，方伯勳又說，「是不是先停止程序，我們要看（資料）啊？」NCC又回覆，可以同時進行程序，接著又繼續進行鑑定人陳述流程。目前，中天換證聽證會仍在進行當中。
關鍵字

延伸閱讀

  • 中天營運不良、違規次數居冠　NCC聽證會提出「8大質疑」
  • 快訊／中天換照聽證會登場！蔡衍明「不發一語」走入會場
  • 蘇貞昌要關新聞台？藍委、扁政府新聞局長率眾聲援中天
  • 直播／NCC中天換照聽證會　雙方攻防交鋒
  • 直播／NCC中天換照聽證會　蔡衍明親上火線

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀