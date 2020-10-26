中天律師全力開火護航　學者反批：違規破千萬全台最高

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於當事人與利害關係人發言時間中，方伯勳表示，中天新聞2014年換照過後，在前3年都未有裁罰紀錄，且這3年間的評鑑也合格，之後截至10月共計遭到NCC裁罰21件，其中與政治有關有14件，且21件中僅5件事確定，其他都還在行政訴訟中；但NCC無視法院還在審理過程中，將21件違規視為中天換照的衡量因素，這並不合理。
方伯勳指出，在21件裁罰當中，有12件是違法事實查證，所謂事實查證有誤，一般分為三種情況，分別是沒有調查、有調查但沒有查明、有調查但報導非查證的事實；中天新聞遭裁罰的案件中，都屬於有調查但沒有查明，這應是相對較不嚴重的違規，僅能算做是「過失」。
方伯勳認為，所謂的事實查證，不應如NCC所言要窮竟一切努力，這反而會造成媒體動輒得咎、寒蟬效應，應是合理的查證即可；以日前遭罰的柚子案為例，中天如何先了解現場來賓要說什麼？且他們也要先查證農民確實有棄置柚子的事實，但不知重量為多少，只好先以補助款多少來計算。
方伯勳也說，中天遭罰的21件違規中，扣掉政治類型僅7件，相較三立電視台2018年至今年9月的共11件、政治2件，並不算過高；被裁罰的21件中，也都是民眾檢舉而來，與台灣民眾政治立場、主管機關執法有關，不能說因此中天新聞品質較差。方伯勳發言完後，另一位利害關係人委託律師要求再度發言，但由於發言時間已經超過，因此遭到NCC駁回。
隨後，會場進入鑑定人陳述時間。鑑定人、中研院法研所研究員廖福特表示，頻譜頻道是國內稀有資源，應該由國家妥善分配，也應該持續審查；執照不是一旦擁有後，就是永久擁有，應該與其他新聞台做比較。
鑑定人、輔仁大學傳播學系副教授陳順孝表示，中天在這次換照期間直到10月2日為止，違規相關法規事項達23次，遭裁罰金額破千萬元，是所有新聞台裡面次數與金額最高的，違規裡頭有12次是違法事實查證並損害公眾利益，也是全部新聞台最高；在新聞台涉己事務方面，2019年中天報導遭到NCC裁罰，卻說是因為報導韓國瑜過多而裁罰，這就與嚴重事實不符。
陳順孝也說，中天自主規範雖相當完善，但並未有妥善執行，例如雖有設立獨立監察人，但監察人僅有出席會議與建議；而倫理委員會針對政論節目的爭議，也未有查證並延緩直播，這都顯示出中天自律失能等問題。
於第3位鑑定人結束陳述之後，方伯勳表示，中天方面手邊沒有這些鑑定人的報告，「沒人有辦法只聽到問題，就直接回覆」，應先暫停程序，先讓中天回覆這3位鑑定人的提問。對此，NCC請業務單位立即準備資料。不過，方伯勳又說，「是不是先停止程序，我們要看（資料）啊？」NCC又回覆，可以同時進行程序，接著又繼續進行鑑定人陳述流程。目前，中天換證聽證會仍在進行當中。