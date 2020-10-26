4顆安眠藥都無效！22歲實況主「身心崩潰」臉書交代遺言

年僅22歲的知名電玩實況主超負荷（張家盛）17日在臉書寫下遺言引發外界關注，他頻道上的影片以幽默、搞笑的風格為主，在網路上擁有一定的知名度。超負荷前陣子自曝憂鬱症病情加重，連4顆安眠藥都無法讓他入眠，甚至交代遺言和遺產分配，而目前超負荷已入院接受治療，粉絲們看了也十分心疼。
超負荷12日透過臉書寫下長文，透露自己已經到了吃4顆安眠藥都無法入睡的程度，「這3年來一直在找機會換藥、運動和停藥，好像還是沒有好轉的跡象，吃了抗憂鬱劑還是沒用，得靠酒精來填滿我不足的血清素，或許我哪天就這樣去黑暗一趟了吧」，坦言自己並非懦弱，而是身體已經沒辦法再支撐下去，「我也想要有明天，但是明天總是遲到」。
超負荷5天後再度發文，不過這次則是交代遺言，表示若自己「經顱刺激術」失敗的話會選擇結束人生，且會希望把3分之1的財產分給女友，剩下的再給家人，「因為沒有她我大概在一年前就在台北自殺了，這念頭不斷困擾著我，讓我沒辦法入睡，也是到了該結束一切的時候了」，超負荷也感謝粉絲，仍希望自己能成為為大家帶來微笑的人。根據超負荷19日臉書發文，他目前已在醫院接受治療，「不能用手機，2個禮拜後見了」。（編輯：侯家瑜）
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