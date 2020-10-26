2020美國總統大選萬眾矚目！懶人包整理一次看

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美國的國家元首與世界上其他民主國家一樣，皆由投票選出，但關鍵的不同點在於，美國總統大選使用獨特的「選舉人團制」（ Electoral College ），意即總統是誰並非直接靠一人一票的普選來決定，而是由各州先選出選舉人，由選舉人做代表，把票投給在普選中擁有最高得票率的政黨，而在各州獲勝的政黨，就可以「勝者全拿」（ the winner-take-all ），拿下該州所有的「選舉人」票，輸家則一張選舉人票也拿不到。不過，「勝者全拿」的規定有 2 個例外，內布拉斯加州和緬因州採取的是「區域計票制」，即依各國會眾議員選區的得票來分配選舉人票數，票數多者可贏得該區的選舉人票，而全州得票數最高者，可再拿下 2 張參議員選舉人票。
票數部分，全國共有 538 名選舉人參與總統選舉的投票，其中眾議院有 435 席、參議院有 100 席，首都華盛頓哥倫比亞特區有 3 張選舉人票。全國 50 個州則依照各自在國會的代表人數，按比例分配選舉人票，除了每州的參議員固定為 2 席外，各州的眾議員數目則是透過人口普查決定，一般而言，人口越多的州能獲得的選舉人票數就越多，例：人口最多的加州（ California ）共有 55 張選舉人票，人口少的懷俄明州（ Wyoming ）則只有 3 票。若想入主白宮，候選人就必須在 538 張選舉人票中，取得過半票數（270票）。
之所以會有「選舉人團制」的產生，除了由於美國地大物博，早期投票及統計不易外，美國立國之初資訊流通度低，許多農民不識字也弄不清楚候選人的政見，加上直接全民普選可能導致人口較多的州份主導、操控選舉，才想出藉由先選出具分析能力的選舉人，再由他們根據民意選出總統的方法。
然而，「選舉人團制」雖經過一連串討論和沿革，但仍有其弔詭與爭議之處。在選舉人票制度下，歷史上曾出現過 5 次候選人勝出普選，最後卻輸掉總統寶座的情況，主要是因為在某些擁有較多張選舉人票的關鍵搖擺州以些微差距敗給對手，導致該州全部的選舉人票都歸對手所有，而非是因為普選結果落敗。隨著時代演進，也已出現改革選舉人制度的呼聲。
至於本次大選各州擁有的選舉人票，以圖表統整如下：
戰場中的戰場 什麼是「搖擺州」？
就跟台灣有些縣市是哪個政黨長年的大票倉一樣，美國 50 個州中，民主和共和黨也有各自的鐵票團，若以政黨顏色區分，紅色就代表支持共和黨的州，藍色代表支持民主黨的州份，紫色則象徵選情拉鋸的搖擺州( Swing states )。
對於候選人來說，去爭取立場明確的支持州顯然效益不大，因為能獲得的票數已在計算中，所以真正致勝的關鍵，就是能否拿下這些搖擺州的全部選舉人票，每一屆總統大選的搖擺州都不太一樣，取決於國內局勢和全球政經走向，各機構民調的差異也可能呈現些微不同的結果。
以 2020 年的大選為例，由知名民調網站，如 Real Clear 、Politico、 Five Thirty Eight 做的統計綜合分析(截至 10 月 22 日)，大致可歸類出：亞利桑那州、喬治亞州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州、密西根州、明尼蘇達州、俄亥俄州和德州。其中以德州擁有的選舉人票最多，達 38 張；佛羅里達州次之，為 29 張。
每一屆美國總統選舉「搖擺州」各有不同，形成原因多元，若民調呈現的拉鋸不夠大，加上該州的選舉人票較多，影響程度也會較明顯，如上屆川普以 10 萬票之差拿下、有 29 張選舉人票的佛羅里達州，就是渡假與退休人士天堂，有著豐富的觀光產業，但今年因新冠肺炎而一片黯淡，連帶也影響了票源取向。北卡羅來納州雖然長年支持共和黨的總統候選人，但 2016 年川普在該州擊敗希拉蕊時，北卡的選民卻同時趕走了原先的共和黨州長，改由現在的民主黨州長庫珀（ Roy Cooper ）上任。賓夕法尼亞州的天然氣是該州最重要的產業之一，過去 4 年川普也為天然氣產業提供大量政策上的好處，與拜登的環保政綱形成強烈對比，是要救地球還是保就業，也成了該州選民天人交戰的因素之一。
至於被川普譽為美國製造業復興里程碑的威斯康辛州， 4 年前川普打著「美國優先」的口號走馬上任，揚言要把製造業和工作機會帶回美國本土，但如今受到美中貿易戰和疫情的雙重打擊，威州選民是否會再次支持川普仍未可知。而密西根州與威州、賓州一樣，曾是美國的工業、汽車業重鎮，經濟的「鋼鐵帶」（ Steel Belt ），近年卻因全球化的遷廠、工作機會外移，導致產業逐漸空洞化，變成「鐵鏽帶」（ Rust Belt )，今年「汽車之城」的就業問題，乃至近期沸沸揚揚的種族爭議，川普能否再度奪下該州也備受關注。
人口結構方面，亞利桑那州雖是穩定支持共和黨的南部州份之一，但基於人口結構轉變和新冠肺炎疫情的影響，來自加州的大量移民、不斷增長的拉丁裔人口盼藉投票扭轉歧視，以及受過大學教育的白人選民態度的轉變，正在重塑該州的政治格局，使其成為真正的戰場。城郊地區進一步的多元化，更多非白人的人口結構，造成原是共和黨票倉的南方州有所動搖，另以喬治亞州為例，從 1992 年柯林頓在該州勝選後，民主黨再也沒有在總統大選中獲勝，但近年民主黨不斷拉近差距，越來越多的少數族裔移民、高教育居民倒向民主黨。
而素有大選章魚哥之稱的俄亥俄州也是近年搖擺州名單的常客， 回顧美國選舉史，歷來只要拿下俄亥俄州的候選人幾乎都能篤定當選，加上持有 18 張選舉人票，也讓該州成為兵家必爭之地。
候選人大車拼 爭做美國史上最老總統
本屆美國總統大選正逢多事之秋，在新冠肺炎持續威脅全美之際，高齡 74 歲的川普竟宣布自己中招，投下政壇震撼彈，當時除了川普，外界也擔心年紀比川普更大的拜登是否會感染，畢竟 2 人都已是七旬老翁，算是高危險群。 4 年前川普入主白宮時就已打破雷根的記錄，成為美國史上就任時最老的總統，現在他已 74 歲，對手拜登也已 77 歲，無論最終誰勝出，都將成為美國史上最年長的總統，這次選戰也被調侃為一場「最老男人的戰爭」。
說起川普和拜登， 2 人無論是背景、專長還是人生經歷，都截然不同，房地產大亨碰上政治經驗豐富的前副總統，背景簡介對比製圖如下：
身為未來可能的國家元首，雙方的政見及立場也是重中之重，就如 4 年前一樣，川普再次打出「讓美國偉大」的口號，主張繼續「美國優先」的外交和經濟政策，拜登則希望讓環境保護、醫保權益以及國際同盟關係等重回正軌，並解決美國社會分歧的價值。
選民大概關心那些事？
新冠肺炎疫情自去年底在中國武漢爆發以來，已造成全球 4000 多萬人感染、逾 100 萬人死亡，而美國是疫情最慘烈的國家，已有至少 860 萬人確診、 22 萬人因此病逝；嚴峻疫情還連帶重創美國經濟，造成失業率攀升、股市動盪，如何應對病毒也成了本次大選的重點議題。然而，川普在疫情爆發後，多次公開嗆聲中國是釀成大流行的禍首，也未及時向全世界示警，反而企圖隱匿疫情，讓各國白白浪費寶貴的反應時間，甚至多次稱新冠病毒為「中國病毒」。
早在疫情發生之前，美中關係就因貿易戰惡化，近來更全面升級到軍事、區域、媒體、資安等多個方面，川普對中國的態度強硬，即使雙方已於今年初簽署第一階段貿易協議，緩和作用仍然有限，加上疫情席捲全美，反中、對中政策也是大選聚焦所在；相較於川普頻頻開嗆北京，拜登的態度則相對保守，甚至民主黨也認為俄羅斯的威脅勝於中國。
在納稅人荷包部分，今年拜登在競選承諾中提到，勝選後考慮對年收入在 40 萬美元以上的人加稅，用以支付氣候變遷、教育和醫療保險等開銷，此舉或讓投資人持觀望態度，也讓較富裕的國民認為拜登是否與他們過不去。相反的，川普身為房地產大亨則相當樂於推動減稅，刺激投資和消費，從而帶動經濟增長；不過作為政府稅收減少的代價，就免不了用加徵中國貨品關稅等方式來補足，也正好實現與中國脫鉤的目的。
此外，新冠疫情爆發也更凸顯敏感的健保問題，美國沒有全民健保，面對高昂的醫療費用，沒有投保的民眾(多為藍領階級)常不選擇主動就醫，也影響篩檢意願，否則確診後的醫療費付不出來，還會無法外出賺錢，所以部分勞工會選擇忽略症狀繼續工作，無形中助長了疾病的傳播。川普在 4 年前上任時就揚言要廢除歐巴馬時代的健保方案，但一直都未提出具體的替代方案，而拜登則打算延續歐巴馬路線，恢復歐記健保，繼續拓展公共健康保險，確保 97% 美國人需要時都有健保可用。
最後，非裔男子佛洛依德遭白人警員不當執法，最終導致他死亡的事件，也讓美國多年的種族問題再度浮上檯面，許多示威民眾多次走上街頭，怒吼「 Black Lives Matter 」(黑人的命也是命)；對比此議題態度強硬、多次被指為種族主義、撕裂美國的川普，民主黨應能得到更多非裔和移民的選票。