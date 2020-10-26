無懼疫情！星宇航空再開3航線 12月飛曼谷、大阪、東京
無懼疫情！星宇航空再開3航線 12月飛曼谷、大阪、東京
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-26 12:53:52｜update2020-10-26 12:53:57
新冠肺炎疫情重創全球航空產業的情勢下，星宇航空逆勢宣布，將於 12 月陸續開闢曼谷、大阪、東京 3 大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。曼谷、大阪航線預定於 11 月 2 日起於官網及各大旅行社接受訂位，東京航線則暫訂於 11 月中開放訂位。
星宇航空表示，新開闢 3 航點，初期提供每周 2 班的飛航服務，預定於 12 月 1 日開闢桃園－曼谷（ BKK ）、 12 月 15 日開闢桃園－大阪（ KIX ）、 12 月 16 日開闢桃園－東京（ NRT ），並以「月」為單位，依市場需求，機動調整航班，穩健迎接逐步復甦的旅運市場，同時也提供返鄉、洽公、求學的旅客多一個選擇。星宇航空指出，自今年初開航以來，即隨疫情變化彈性調整航班，從暫時性的全面停航、延緩開航宿霧及沖繩航線、採取客機腹艙載貨，到近月來復飛澳門每日 1 班、檳城每周 2 班的定期飛航，皆以最精實的方式，有效整合人員訓練、載客維運、貨運服務。在評估疫後整體航空運輸市場復甦情況，調整佈局選擇剛性需求強勁的各國「商業大城」提供旅運服務，期在復甦市場中穩健部署，以滿足旅客之需求與期待。
星宇航空執行長翟健華表示，在全球疫情未能控制的情況下，策略改變是必要的手段，但星宇航空的願景不變，因此包括陸續交機的 13 架 A321neo 機隊，及將於 2021 年初落成啟用的星宇航空運籌中心等，各項軟、硬體建置都會依原訂進度穩健進行、如期到位。
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