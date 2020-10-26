聲援羅智強挺新聞自由　江啟臣：蘇貞昌別當劊子手

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聲援羅智強挺新聞自由　江啟臣：蘇貞昌別當劊子手

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-26 13:35:35｜update2020-10-26 13:36:16

國民黨主席江啟臣26日語革命實踐研究院長羅智強，一同出面反對NCC與行政院長蘇貞昌，干預新聞自由與言論自由。
▲國民黨主席江啟臣26日語革命實踐研究院長羅智強，一同出面反對NCC與行政院長蘇貞昌，干預新聞自由與言論自由。（圖／記者丁上程攝,2020.10.26）
國民黨主席江啟臣今天（26日）上午，出席羅智強「公車廣告挺新聞自由」記者會。江啟臣也將砲口對準負責審查中天新聞台換照相關事宜的NCC，以及被直指出手干預的行政院長蘇貞昌，強調「NCC不要變成髒兮兮」，更要求蘇貞昌不要成為新聞自由及台灣民主的劊子手。
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江啟臣在受訪時表示，呼籲NCC不要變成髒兮兮。「當如果有行政高層在你旁邊講東講西，你就受影響的紀錄的時候，你要如何叫民眾你NCC，可以獨立公正地來針對這些媒體的表現，或者他的營運，做出公正的裁量？」江啟臣說，「這個是大家質疑的一個地方，因為過去包括蘇貞昌院長在內，都有太多對NCC指指點點的事情，甚至NCC的前主委都因為你的指點，而主動請辭下台」。
而話鋒一轉，江啟臣也質疑蘇貞昌，「呼籲蘇院長不要當新聞自由的劊子手，你更不要當台灣民主的劊子手，你今天可以關A的新聞台，那是不是明天關B的新聞台？」江啟臣說，「民主最大的意義是人民可以質疑，人民可以來問政，我們的媒體可以去挖掘相關的內幕相關的問題，這也是民主最重要的意義，就是言論自由、新聞自由」。
江啟臣也直言，今天看到政府大量地買網軍、買廣告，用人民的納稅錢洗人民的腦就算了，「現在你還要關閉這些講不好聽話的媒體，對你批評的媒體、對你監督的媒體，你都要關掉它，那台灣的民主還有未來嗎？」
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