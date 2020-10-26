影／新生力軍　彰化縣5新任警分局長聯合交接

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王惠美表示，今年又動用1448萬元添購185警用巡邏機車、196套透氣雨衣，給警察更安全更舒適的值勤裝備，並動用第二預備金1200萬元，在彰化、鹿港區動要路口，以及和美、芳苑區新開闢道路等，共30處建置171支鏡頭，保障民眾安全，並協助警察科技辦案。
彰化縣此次重要警職調動，外調的有彰化分局原分局長林崇志調升嘉義縣警察局主任秘書、員林分局原分局長洪文宏調升連江縣警察局督察長，澎湖縣政府警察局原主任秘書張沛銘調彰化縣警察局主任秘書。
分局長調動部分，有彰化縣溪湖分局原分局長婁自強調彰化分局分局長、北斗分局原分局長謝錫釗調員林分局分局長、芳苑分局原分局長王國峯調北斗分局分局長；新竹縣警察局新埔分局原分局長楊志傑榮彰化縣溪湖分局分局長、金門縣警察局金城分局原分局長李益杰調彰化縣芳苑分局分局長。
王惠美表示，感謝榮陞外縣市的彰化分局原分局長林崇志、員林分局原分局長洪文宏，在彰化縣服務時任勞任怨，展現良好績效，並致上誠摰祝福，3位縣內調動者，新任彰化分局分局長婁自強歷任6處分局長相當資深，新任員林分局分局長謝錫釗曾任南投縣中興分局及北斗分局長，新任北斗分局分局長王國峯在芳苑分局任內取締環保犯罪效卓著，因此調任3人至更繁重的分局服務。
至於新任的主任秘書張沛銘、溪湖分局分局長楊志傑、芳苑分局分局長李益杰榮，都是首次到彰化縣服務，歡迎加入彰化縣政府的優秀團隊。