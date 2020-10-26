雙胞胎姊妹身亡！「狐狸」李棟旭怒揭發　被狼叔性侵墜樓

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劇中，智雅參加同事喪禮，但「千年九尾狐」李硯因濫殺人類，在地獄接受懲處，無法待在智雅身邊給予保護，導致她被雙胞胎姊妹鬼魂纏上；李硯從地獄回到人間後，協助智雅找出該姊妹問事，才發現雙胞胎們並非單純的墜樓身亡。
雙胞胎姊妹過世時登上新聞版面，報導中描述她們獨處在家，於陽台嬉鬧不慎墜樓，任職貨車司機的爸爸已經三天沒回家，因此釀出悲劇；不過姊妹們告訴智雅真相，智雅去找女孩的父親，爸爸表示為了賺錢，女兒都由待業的弟弟照顧，結果弟弟當天去面試，對於疏忽相當自責。
李硯抓著雙胞胎爸爸的弟弟到焚化爐逼供，叔叔才坦承強暴姪女，但求饒表示自己喝醉，是「不小心的」，「我不是真的想殺她們，但她們逃到了陽台.....」，父親聽到真相後崩潰倒地，雙胞胎靈魂看著痛哭的爸爸，隔空擁抱對方，而叔叔最後被警方逮捕，冤情大白。
此外，李硯證實智雅就是初戀亞音（趙寶兒 飾）的轉世後，2人經過百年考驗終於在一起，但當年害死亞音的蛇王璃龍，趁亂在她身上放入鱗片，所以智雅的存在，讓李硯備受威脅，眾神苦勸李硯遠離對方，但李硯執意守護愛人，故事發展白熱化，後續發展令觀眾期待。
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